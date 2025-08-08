Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial - Antena Sport

Gicu Grozav a adunat 174 de meciuri la Petrolul, până în momentul de față. În cadrul acestor partide a marcat 47 de goluri și a oferit 8 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 400.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

U Cluj l-a „deturnat” pe Andrei Gheorghiță din drumul spre Petrolul

FCSB urmează să îl cedeze pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce Gigi Becali a decis că mijlocașul stânga nu mai intră în planurile echipei. Fotbalistul de 23 de ani va fi împrumutat un an la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, iar ardelenii vor avea ocazia inclusiv să îl transfere definitiv, însă în schimbul unei sume considerabile. Inițial, patronul de la FCSB anunța că jucătorul este aproape de Petrolul.

Dacă împrumutul jucătorului de 23 de ani de la FCSB la “U” Cluj e doar o formalitate pentru cele două tabere, un eventual transfer i-ar pune pe ardeleni într-o poziție mult mai incomodă. Gigi Becali a fixat o clauză de un milion de euro pentru o mutare definitivă a jucătorului său la echipa prezidată de Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

În acest moment, cota lui Gheorghiță este de 700.000 de euro pe transfermarkt. Atunci când a venit de la Poli Iași, mijlocașul valora cu 200.000 de euro mai puțin.

Transferat iarna trecută de FCSB, la doar al doilea său meci în tricoul “roș-albastru”, mijlocașul a marcat în meciul cu PAOK Salonic din faza grupei Europa League atunci când grecii conduceau cu 1-0. Fotbalistul de 23 de ani și-a readus echipa în joc, după care campioana en-titre s-a impus cu 2-1. În ciuda startului de vis, golul cu PAOK a rămas singurul marcat de Gheorghiță pentru FCSB și a ieșit din planurile patronului.