Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial - Antena Sport

Gicu Grozav și-a trecut semnătura pe un nou contract. Reprezentanții clubului au făcut anunțul oficial, în decursul zilei de 8 august.
Concret, veteranul a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești. Căpitanul „lupilor” va rămâne la echipă până cel puțin în vara lui 2027.
Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul
Oficialii clubului din Ploiești au făcut anunțul prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.
„Căpitanul a ales stabilitatea și a semnat prelungirea contractului cu FC Petrolul Ploiești! Astfel, noua înțelegere dintre Gheorghe Grozav (34 ani) și clubul nostru se va întinde până în vara lui 2027!
Aflat, deja, la cel de-al patrulea sezon consecutiv în tricoul „galben-albastru”, care se adaugă perioadei de mai bine de un an bifată în prima parte a deceniului trecut, Gicu Grozav va continua la Ploiești cel puțin până la finalul stagiunii 2026-2027!
În ziua în care s-au împlinit 12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, ce le-a adus „lupilor” calificarea în play-off-ul Europa League, experimentatul jucător a semnat, astăzi, prelungirea înțelegerii ce urma să expire în vara viitoare!
Cu 147 de meciuri disputate pentru „găzari”, în campionat, Cupa României, Supercupa României și Europa League, Gicu Grozav este, în același timp, cu cele 47 de goluri marcate, unul dintre cei mai prolifici jucători ai formației noastre, din perioada recentă.
Mult succes, Gicu Grozav!”, au scris cei de la Petrolul.