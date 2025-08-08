Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: "A distrus dușmanul" - Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Daniel Bîrligea a fost unul dintre jucătorii care au mers la interviu, iar atacantul nu s-a putut abține și a vărsat câteva lacrimi în fața jurnaliștilor. La o zi după meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali, patronul bucureștenilor, a comentat imaginile cu jucătorul său.

Gigi Becali, despre Daniel Bîrligea: “Nu că m-au impresionat, m-au bucurat”

FCSB a fost la jumătate de oră distanță să sufere o nouă înfrângere nedemnă în cupele europene, în contextul în care Drita o conducea cu 2-0 în minutul 64. Ce a urmat însă a fost o revenire de senzație a jucătorilor lui Elias Charalambous, care au reușit chiar să câștige în prelungirile meciului.

Unul dintre cei mai importanți oameni de pe teren ai lui Elias Charalambous a fost Daniel Bîrligea, autorul unei “duble”. Atacantul a marcat primul gol al “roș-albaștrilor”, după care a a tranșat soarta partidei în prelungiri grație penalty-ului convertit.

După meci, emoțiile lui Bîrligea au fost vizibile, jucătorul fiind surprins cu lacrimi în ochi în fața presei. Pus să comenteze imaginile respective, Gigi Becali a vorbit la superlativ despre atacantul lui Charalambous și l-a numit un războinic.