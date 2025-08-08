Casa Pia - Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon - Antena Sport

Închide meniul
Casa Pia – Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 14:59

Jucătorii de la Sporting Lisabona înainte de startul unui meci / Profimedia

Noul sezon din Portugalia începe astăzi, 8 august, iar meciul care inagurează stagiunea 2025/26 este cel dintre Casa Pia și Sporting Lisabona, campioana en-titre. “Alb-verzii” au deja un meci oficial la activ, eșecul cu Benfica din Supercupă, astfel că vor vrea cu siguranță să înceapă cu dreptul în Liga Portugal.

Partida dintre Casa Pia și Sporting Lisabona va fi transmisă LIVE VIDEO de la ora 22:15 pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Abonații AntenaPLAY pot vedea debutul lui Sporting Lisabona în noul sezon accesând următorul link

Duelul care va avea loc pe Estadio Municipal de Rio Maior este primul din stagiunea 2025/26 a campionatului lusitan. Sezonul trecut, “leii” s-au impus în ambele partide jucate contra lui Casa Pia.

În tur, echipa condusă actualmente de Rui Borges s-a impus cu 2-0 grație golurilor lui Braganca și Gyokeres, în timp ce în retur diferența a fost tot de gouă goluri, dar tabela a arătat scorul de 3-1 pentru Sporting. Atunci, Gyokeres (x2) și Inacio marcau pentru “alb-verzi”, în timp ce Casa Pia profita de autogolul lui Esgaio.

Campioana en-titre a Portugaliei vrea cu siguranță un start bun în fața formației care a terminat pe locul 9 sezonul trecut. Sporting a disputat primul meci din noul sezon și a fost învinsă de Benfica în Supercupa Portugaliei.

Duelul dintre Casa Pia și echipa lui Rui Borges este doar primul din etapa cu numărul unu din Liga Portugal. În următoarele zile, Ianis Stoica va avea ocazia să debuteze pentru Estrela Amadora, Braga se va pregăti pentru returul cu CFR Cluj, iar Porto și Benfica speră să oprească supremația lui Sporting.

Programul complet al primei etape din Liga Portugal

8 august, vineri

  • Casa Pia – Sporting Lisabona (22:15)

9 august, sâmbătă

  • Nacional – Gil Vicente (17:30)
  • Arouca – AVS (20:00)
  • FC Porto – Vitoria Guimaraes (22:30)

10 august, duminică

  • Famalicao – Santa Clara (19:00)
  • Braga – Tondela (22:30)
  • Moreirense – Alverca (22:30)

11 august, luni

  • Estoril Praia – Estrela Amadora (22:15)
