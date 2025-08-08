A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali! - Antena Sport

Închide meniul
A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!

Publicat: 8 august 2025, 18:18

Robert Vişan a murit / captura digisport.ro

Impresarul sportiv Robert Vişan, acţionar la firma Becali Sport, a fraţilor Giovanni şi Victor Becali, a încetat din viaţă.

Robert Vişan era grav bolnav, suferind de o formă agresivă de cancer. În trecut, Robert Vişan a lucrat cu israelianul Pini Zahavi (82 de ani), unul dintre cei mai cunoscuţi impresari sportivi din lume.

Robert Vişan l-a impresariat în trecut pe Amadou Diawara (28 de ani), fotbalist care a evoluat la Bologna, Napoli, Roma sau Anderlecht.

Robert Vişan li se alăturase fraţilor Becali, ca acţionar, după ce încetase colaborarea cu Pini Zahavi.

În urmă cu numai trei luni, Robert Vişan vorbea despre posibilele transferuri ale lui Tavi Popescu, Ştefan Baiaram şi Andrei Borza în străinătate.

Sunt mulți tineri vizați de foarte multe echipe din străinătate. Vă pot da câteva nume. Andrei Borza, probabil, va fi următorul jucător cu șanse foarte mari de a pleca din România.

E urmărit de foarte multe echipe din străinătate. Un alt jucător cu mari șanse de a pleca e Baiaram și, chiar dacă vă surprinde, Octavian Popescu. Depinde aici de pretențiile patronului Gigi Becali”, spunea Robert Vişan pentru digisport.ro.

