"Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani" Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo - FCSB 4-3! - Antena Sport

Gigi Becali a oferit un alt gen de discurs după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3. “Câinii” s-au impus pentru prima oară după 5 ani în campionat împotriva marii rivale.

Gigi Becali a anunţat că nu mai vrea să îşi critice jucătorii, pentru că aceştia sunt blocaţi mental.

Gigi Becali: “Nu mai critic pe nimeni”

„Nu înțeleg, asta nu mi s-a întâmplat niciodată în 25 de ani. Tocmai pentru că nu înțeleg, trebuie să fiu alături de jucători. Nu mai critic pe nimeni. A fost ceva de neînțeles ce s-a întâmplat, de asta nici nu zic nimic de Feșnic. Da, am dat 3 goluri, dar nu din acțiune. Nu am avut nimic ca ocazii, am dat 3 goluri aiurea.

De asta nu zic de Feșnic. Ce să zic de el? Dacă jucam și noi ceva, m-aș fi luat de el. Și pentru penalty, și pentru faultul acordat lui George (n.r. Tavi) Popescu aiurea, deși nu i-a făcut nimic.

Dacă vreți, și alea 6 minute (n.r: de prelungire), de nu a mai prelungit deloc. Dar nu vreau să zic nimic despre el pentru că nu am fost… Ei au jucat în viteza a cincea, noi am fost în viteza întâi. Atunci trebuie să fiu alături de ei”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro după Dinamo – FCSB 4-3.