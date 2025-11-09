"Tricolorii", reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia - Antena Sport

Naționala României s-a reunit pentru a pregăti ultimele două jocuri din grupa de calificare la CM 2026. “Tricolorii” au nevoie de toate cele șase puncte pentru a se gândi în continuare la Mondiale. Aşadar, Lucescu a sunat reunirea, iar fotbaliştii s-au strâns de astăzi, în cantonament, la Mogoşoaia.

Cu siguranţă, la reunire, toţi ochii au fost pe omul momentului, Ianis Hagi. El voluează în acest sezon la Alanyaspor, în campionatul Turciei, iar reușitele sale reamintesc fanilor de prestația pe care o avea Gică Hagi, în perioada în care acesta juca în Turcia. În remiza, 1-1, cu Trabzonspor, românul a marcat un gol senzațional, iar turcii sunt la picioarele lui. Aşa cum erau şi la picioarele tătăl lui, Gică Hagi. Cu moralul excelent, Ianis şi-a făcut apariţia şi la reunirea naţionalei României. El a surprins cu apariţia lui fresh, pozând ca un adevărat model.



La fel şi restul jucătorilor au venit îmbrăcaţi ca pe o scenă de modă, iar oficialii naţionalei au realizat câteva poze cu tricolorii. Imaginile cu ei arată clar că naţionala României are un moral bun pentru meciurile decisive cu Bosnia-Herțegovina şi San Marino.