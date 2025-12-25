Ionuț Nedelcearu vrea să revină la națională pentru barajul cu Turcia: „Pentru asta muncesc în fiecare zi” - Antena Sport

Ionuț Nedelcearu (29 de ani) vrea să revină la echipa națională pentru barajul cu Turcia. Fundașul care evolueazî la Akron Togliatti, în prima ligă din Rusia, a transmis că „tricolorii” visează la o calificare istorică la World Cup 2026.

Ionuț Nedelcearu a fost convocat la națională ultima dată în iunie, pentru partidele cu Austria și Cipru din preliminariile World Cup 2026.

Ionuț Nedelcearu a dezvăluit că vorbește constant cu secundul lui Mircea Lucescu, Ionel Gane, mărturisind că își dorește să revină sub „tricolor”. El are încredere că naționala va învinge Turcia în martie, la Istanbul.

„Am mai vorbit, dar nu cu domnul Lucescu, cu domnul Ganea. Mi-a spus că sunt în vederile lor, în momentul în care am luat decizia de a merge în Rusia, să îmi închid poarta spre națională. (N.r. Ți-e dor de națională?) Normal că mi-e dor, orice fotbalist își dorește să ajungă la națională. Mai ales în cazul meu, am fost la națională, am 27 de meciuri în tricoul naționalei, normal că încă îmi doresc să fiu la națională.

(N.r. Putem trece de Turcia?) Normal că putem, cel mai important este să avem toți jucătorii valizi, când va veni ora jocului. Dacă vor fi toți disponibili, cu siguranță avem șanse.