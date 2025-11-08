Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce - Antena Sport

Ianis Hagi, felicitat de colegi după golul de senzaţie marcat cu Trabzonspor / Profimedia Images

Ianis Hagi a reuşit o “bijuterie” de gol în partida Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul naţionalei a fost MVP-ul partidei, notat cu 8 pentru prestaţia lui.

În urmă cu exact 27 de ani, pe 8 noiembrie 1998, Gică Hagi marca un gol asemănător cu cel înscris de Ianis Hagi cu Trabzonspor.

Ianis Hagi a marcat un gol asemănător cu cel care l-a înscris tatăl lui în urmă cu exact 27 de ani!

“Aceeași zi, 27 de ani mai târziu, aceeași poveste”, au scris jurnaliştii turci de la 61Saat.

“Alanyaspor a găsit egalarea în minutul 73. Ianis Hagi, care a primit o pasă de la Maestro, a reușit un șut puternic, cu efect, din poziție central-stânga. Mingea, sub privirile portarului Onana, a ajuns în vinclul din dreapta porții”, au reacţionat jurnaliștii de la Sporx.tr după meciul în care Ianis Hagi a fost MVP.

“Gol superb marcat de Ianis Hagi!”, au notat jurnaliștii de la Fanatik.tr. “Hagi, care a primit mingea în afara careului de pedeapsă, și-a făcut culoar și a șutat, iar mingea a ajuns în plasă”, a mai relatat publicaţia turcă.