Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce - Antena Sport

Ianis Hagi a reuşit o “bijuterie” de gol în partida Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul naţionalei a fost MVP-ul partidei, notat cu 8 pentru prestaţia lui.
În urmă cu exact 27 de ani, pe 8 noiembrie 1998, Gică Hagi marca un gol asemănător cu cel înscris de Ianis Hagi cu Trabzonspor.
Ianis Hagi a marcat un gol asemănător cu cel care l-a înscris tatăl lui în urmă cu exact 27 de ani!
“Aceeași zi, 27 de ani mai târziu, aceeași poveste”, au scris jurnaliştii turci de la 61Saat.
“Alanyaspor a găsit egalarea în minutul 73. Ianis Hagi, care a primit o pasă de la Maestro, a reușit un șut puternic, cu efect, din poziție central-stânga. Mingea, sub privirile portarului Onana, a ajuns în vinclul din dreapta porții”, au reacţionat jurnaliștii de la Sporx.tr după meciul în care Ianis Hagi a fost MVP.
“Gol superb marcat de Ianis Hagi!”, au notat jurnaliștii de la Fanatik.tr. “Hagi, care a primit mingea în afara careului de pedeapsă, și-a făcut culoar și a șutat, iar mingea a ajuns în plasă”, a mai relatat publicaţia turcă.
“Șutul lui Hagi, din afara careului, după o pasă a lui Maestro, a nimerit vinclul din dreapta sus al porții, pe lângă portarul Onana”, a scris Fotomac.
Ianis Hagi (27 de ani) a fost MVP-ul partidei în meciul Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Fiul lui Gică Hagi a egalat-o pe Trabzonspor în minutul 73 al meciului, cu un gol de senzaţie.
Ianis Hagi a şutat cu stângul din afara careului, balonul oprindu-se în vinclul porţii apărate de Onana.
Pentru evoluţia lui din meciul cu Trabzonspor, Ianis Hagi a fost notat cu 8 de către flashscore.ro, cea mai mare notă a meciului. Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, fostul jucător al naţionalei U21 a României, Umit Akdag, a primit 7.2.
E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide în care a jucat în campionat.
Ianis Hagi se află printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino, ultimele din grupa H a preliminariilor World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la 21:45.
