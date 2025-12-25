Tricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: "Să ne vedem la vară în America" - Antena Sport

Închide meniul
Tricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: "Să ne vedem la vară în America"

Echipa naţională
Tricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: “Să ne vedem la vară în America”

Publicat: 25 decembrie 2025, 12:24

Tricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: Să ne vedem la vară în America

Jucătorii naționalei României / Facebook Echipa Națională de fotbal a României

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.

“Vă doresc un an nou cât mai bun, multă sănătate, ca să vă puteţi ridica dimineaţa să mergeţi la muncă, să munciţi mult, să aveţi putere de muncă. Colectiv, ca echipă naţională, ne dorim să fiţi alături de noi, să aveţi încredere în noi şi cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America”, a spus Ianis Hagi.

Mesajele tricolorilor de sărbători: “Să continue să susțină echipa națională și le promitem că nu o să fie în zadar”

Mihăilă le cere suporterilor să îşi arate susţinerea “din primul până în ultimul minut”. “Multă sănătate, bucurie şi linişte alături de familiile lor. Să ne sprijne din primul până în ultimul minut, să creadă în fiecare şansă pe care o să o avem, să creadă în noi, să creadă în echipă, în orice persoană pe care o susţin din echipa naţională şi cu siguranţă, dacă vom fi încrezători cu toţii, putem să ne calificăm la Mondial”.

“Mesajul meu e să aibă încredere în echipa naţională, să continue să susţină echipa naţională şi le promitem că nu o să fie în zadar”, a spus şi Drăguş.

A transmis un mesaj pentru suporteri şi Teodora Nicoară.

“Vă doresc sărbători fericite şi liniştite alături de cei dragi şi un an nou plin de fericire şi împlinire. Hai România!”

România va juca pe 26 martie semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care tricolorii vor trece de Turcia, atunci echipa lui Mircea Lucescu va întâlni câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

