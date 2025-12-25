„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Închide meniul
„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 25 decembrie 2025, 20:11

Miodrag Belodedici, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images

Miodrag Belodedici are încredere deplină în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia. Fostul fundaș al naționalei a transmis că selecționerul trebuie să- organizeze pe „tricolori” în vederea calificării la World Cup 2026. 

România se va duela cu Turcia în martie, la Istanbul. Dacă va obține victoria, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.  

Miodrag Belodedici, încredere deplină în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia 

Miodrag Belodedici a subliniat că partidele din play-off vor fi unele „de foc” pentru România, însă are încredere în „tricolori”. Fostul fundaș a transmis că o eventuală calificare la turneul final de anul viitor ar fi una istorică pentru „tricolori”. 

„Eu cred că nea Mircea ar putea să spună mult mai bine cum a fost acest an pentru echipa națională. Ei încearcă să țină un ritm bun, au avut niște meciuri pe care le-au pierdut, din păcate.  

Așteptăm să se organizeze, nea Mircea să-i pună la punct și meciurile care urmează cu Turcia și cu Kosovo/Slovacia sunt grele, mai ales că joacă și în deplasare. 

O calificare la Campionatul Mondial e ceva… Maximul din ce poate trăi un jucător, o experiență extraordinară. Ar fi o experiență extraordinară pentru jucători să se califice!”, a declarat Miodrag Belodedici, conform fanatik.ro. 

