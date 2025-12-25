„Să-i pună nea Mircea la punct”. Miodrag Belodedici, încredere deplină în selecționer înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Miodrag Belodedici are încredere deplină în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia. Fostul fundaș al naționalei a transmis că selecționerul trebuie să- organizeze pe „tricolori” în vederea calificării la World Cup 2026.
România se va duela cu Turcia în martie, la Istanbul. Dacă va obține victoria, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.
Miodrag Belodedici, încredere deplină în Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia
Miodrag Belodedici a subliniat că partidele din play-off vor fi unele „de foc” pentru România, însă are încredere în „tricolori”. Fostul fundaș a transmis că o eventuală calificare la turneul final de anul viitor ar fi una istorică pentru „tricolori”.
„Eu cred că nea Mircea ar putea să spună mult mai bine cum a fost acest an pentru echipa națională. Ei încearcă să țină un ritm bun, au avut niște meciuri pe care le-au pierdut, din păcate.
Așteptăm să se organizeze, nea Mircea să-i pună la punct și meciurile care urmează cu Turcia și cu Kosovo/Slovacia sunt grele, mai ales că joacă și în deplasare.
O calificare la Campionatul Mondial e ceva… Maximul din ce poate trăi un jucător, o experiență extraordinară. Ar fi o experiență extraordinară pentru jucători să se califice!”, a declarat Miodrag Belodedici, conform fanatik.ro.
