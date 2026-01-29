Momente emoţionante înainte de Lyon - PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş - Antena Sport

Colaj Răzvan Lucescu şi fanii lui Lyon / Capturi Prima Sport

Începutul meciului dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic a fost marcat de accidentul care a avut loc marţi în judeţul Timiş, atunci când 7 suporteri ai clubului din Grecia, care călătoreau către Franţa, pentru a asista la acest meci, au murit.

Chiar dacă în primă fază, PAOK a anunţat că nu va avea parte de susţinere la Lyon, în urma acestui tragic accident, câteva sute de suporteri greci se află în tribunele Groupama Stadium. În momentul minutului de reculegere, aceştia şi-au aprins telefoanele mobile.

Minut de reculegere înainte de Lyon – PAOK

Înaintea fluierului de start, întreaga asistenţă de pe Groupama Stadium a ţinut momentul de reculegere, iar fanii lui Lyon au aprins torţe în peluză, într-o linişte apăsătoare:

“Durerea nu are culori! Odihnească-se în pace!”, a fost mesajul afişat pe un banner de fanii lui Olympique Lyon.