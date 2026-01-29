Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Momente emoţionante înainte de Lyon - PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş
Foto

Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 22:18

Comentarii
Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş
galerie foto Galerie (7)

Colaj Răzvan Lucescu şi fanii lui Lyon / Capturi Prima Sport

Începutul meciului dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic a fost marcat de accidentul care a avut loc marţi în judeţul Timiş, atunci când 7 suporteri ai clubului din Grecia, care călătoreau către Franţa, pentru a asista la acest meci, au murit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă în primă fază, PAOK a anunţat că nu va avea parte de susţinere la Lyon, în urma acestui tragic accident, câteva sute de suporteri greci se află în tribunele Groupama Stadium. În momentul minutului de reculegere, aceştia şi-au aprins telefoanele mobile.

Minut de reculegere înainte de Lyon – PAOK

Înaintea fluierului de start, întreaga asistenţă de pe Groupama Stadium a ţinut momentul de reculegere, iar fanii lui Lyon au aprins torţe în peluză, într-o linişte apăsătoare:

“Durerea nu are culori! Odihnească-se în pace!”, a fost mesajul afişat pe un banner de fanii lui Olympique Lyon.

Reclamă
Reclamă

În minutul 20, PAOK Salonic a deschis scorul la Lyon. Giakoumakis a marcat cu un şut din şase metri, din centrarea lui Zivkovic. Atacantul grec nu s-a bucurat după această reuşită.

+(7)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
Fanatik.ro
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
23:28
LIVE SCOREUltima etapă de Europa League se joacă ACUM. 4 goluri la Lyon – PAOK. Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana
23:25
Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă”
23:25
Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare
23:11
Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu
23:11
LIVE TEXTFCSB – Fenerbahce 1-1. Campioana României a egalat prin Cisotti! Ocazii uriaşe de ambele părţi
22:06
Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş!
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 6 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată”
Citește și