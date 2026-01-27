Dramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi - Antena Sport

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, aşa cum notează şi observatornews.ro.

Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

Dramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi

Grecii aflaţi în microbuz în momentul tragediei erau fani ai lui PAOK, care se îndreptau spre Franţa, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu va evolua la Lyon, în ultima etapă a grupei Europa League.

După ce echipajele medicale au transportat la spital 3 supravieţuitorii şi cel de-al patrulea, cu răni uşoare, a mers la spital.

”În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.