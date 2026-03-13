Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88

Ionuț Radu a comis o greșeală care a costat-o pe echipa sa, Celta Vigo, în duelul din turul optimilor de finală Europa League contra lui Olympique Lyon. În minutul 88, la scorul de 1-0 pentru galicieni, goalkeeper-ul de 28 de ani a încasat un gol de la marginea careului de la Endrick.

Celta Vigo și Olympique Lyon au remizat, scor 1-1, pe Balaidos, într-un meci care părea că se îndreaptă spre o victorie la limită a formației din Spania. Insistența trupei lui Paulo Fonseca a dat roade pe final, atunci când Endrick, fotbalistul împrumutat de la Real Madrid, l-a învins pe Ionuț Radu.

Ionuț Radu, gafă imensă la finalul unui meci bun

Sud-americanul a șutat de la distanță, portarul român a plonjat după minge și a atins-o cu mănușa, însă a deviat balonul în propriul corp, iar acesta s-a scurs ușor spre poartă. Deși Radu a încercat cu un ultim efort să salveze mingea din a trece cu toată circumferința de linia porții, golul lui Endrick a fost validat, iar rezultatul final a fost astfel stabilit.

EEEENNNDDRRRIIICCCKK ! Le Brésilien tente encore sa chance de loin, et cette fois ça fait mouche ! Enorme erreur de Radu qui voit le ballon lui glisser des mains !

Lyon égalise à la 88ème minute ! https://t.co/QtH6Jtug6X pic.twitter.com/b3E7bY8QBx

— RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2026

Gafa imensă comisă de Ionuț Radu este cu atât mai frustrantă în contextul în care până la faza în cauză făcuse un meci bun contra echipei din Lyon. În total, portarul român a avut nu mai puțin de cinci intervenții, la care a adăugat alte trei boxări, șapte aruncări și patru respingeri.