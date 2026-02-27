Tabloul complet al fazelor eliminatorii Europa League. Ionuț Radu înfruntă o fostă adversară a FCSB-ului - Antena Sport

Semifinalele:

Update 14:14: Au început să se tragă la sorți optimile de finală din UEL:

Genk – Freiburg

Bologna – AS Roma

Ferencvaros – Braga

Stuttgart – FC Porto

Panathinaikos – Betis Sevilla

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta Vigo – Olympique Lyon

Lille – Aston Villa

Echipele care figurează drept oaspeți vor juca returul pe teren propriu.

Update 14:05: Nuno Maniche, câștigător de Cupa UEFA și Liga Campionilor cu FC Porto, va ajuta la extragerea bilelor pentru tragerea la sorți UEL.

Update 14:00: A început ceremonia tragerii la sorți a tabloului principal Europa League:

În ceea ce privește evenimentul ce vizează a doua competiție europeană inter-cluburi, acesta aduce laolaltă cele opt echipe care au terminat pe primele locuri faza grupei, plus celalalte opt care și-au câștigat barajul. Printre ele se află și Celta Vigo, formația pentru care evoluează Ionuț Radu, singurul român rămas în UEL.

Iată cum arată posibilele optimi de finală din UEL:

Olympique Lyon / Aston Villa – Celta Vigo / Lille

Midtjylland / Betis Sevilla – Panathinaikos / Nottingham Forest

FC Porto / Braga – Ferencvaros / Stuttgart

Freiburg / AS Roma – Genk / Bologna

Programul fazelor eliminatorii din UEL:

Optimi: 12 și 19 martie

Sferturi: 9 și 16 aprilie

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai

Finala: 20 mai (Istanbul)

Cum arată situația din Conference League

În a treia competiție europeană, unde România are mai mulți reprezentanți, procedura va fi aceeași. Rayo Vallecano, trupa lui Andrei Rațiu, ar putea da în optimi peste Lech Poznan sau Samsunspor. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, ar putea da peste AZ Alkmaar sau Celje. Rakow, clubul unde evoluează Bogdan Racovițan, o poate întâlni pe Fiorentina sau pe Rijeka.

Iată cum arată posibilele optimi de finală din UECL:

Strasbourg / Rakow – Fiorentina / Rijeka

AEK Atena / Sparta Praga – AZ Alkmaar / Celje

Rayo Vallecano / Șahtior Donețk – Lech Poznan / Samsunspor

Mainz / AEK Larnaca – Crystal Palace / Sigma Olomouc

