Tabloul complet al fazelor eliminatorii Europa League. Ionuț Radu înfruntă o fostă adversară a FCSB-ului - Antena Sport

Ziua de vineri va fi marcată de trei trageri la sorți care urmează să aibă loc la Nyon, la sediul UEFA. Pe lângă evenimentul ce vizează Liga Campionilor, urmează să se stabilească în această după-amiază și tabloul complet al fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League.
Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele Europa League va avea loc astăzi de la ora 14:00, iar cea din Conference de la ora 15:00. Ambele evenimente vor fi acoperite în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii UEL și UECL LIVE TEXT
Update 14:18: Tabloul complet al fazelor eliminatorii din UEL:
Sferturile de finală:
Sfert 1: Câștigătoarea duelului Ferencvaros – Braga – Câștigătoarea duelului Panathinaikos – Betis Sevilla
Sfert 2: Câștigătoarea duelului Genk – Freiburg – Câștigătoarea duelului Celta – Lyon
Sfert 3: Câștigătoarea duelului Stuttgart – FC Porto – Câștigătoarea duelului Nottingham Forest – Midtjylland
Sfert 4: Câștigătoarea duelului Bologna – AS Roma – Câștigătoarea duelului Lille – Aston Villa
Semifinalele:
Câștigătoarea sfertului 1 – Câștigătoarea duelului 2
Câștigătoarea duelului 3 – Câștigătoarea duelului 4
Update 14:14: Au început să se tragă la sorți optimile de finală din UEL:
- Genk – Freiburg
- Bologna – AS Roma
- Ferencvaros – Braga
- Stuttgart – FC Porto
- Panathinaikos – Betis Sevilla
- Nottingham Forest – Midtjylland
- Celta Vigo – Olympique Lyon
- Lille – Aston Villa
Echipele care figurează drept oaspeți vor juca returul pe teren propriu.
Update 14:05: Nuno Maniche, câștigător de Cupa UEFA și Liga Campionilor cu FC Porto, va ajuta la extragerea bilelor pentru tragerea la sorți UEL.
Update 14:00: A început ceremonia tragerii la sorți a tabloului principal Europa League:
În ceea ce privește evenimentul ce vizează a doua competiție europeană inter-cluburi, acesta aduce laolaltă cele opt echipe care au terminat pe primele locuri faza grupei, plus celalalte opt care și-au câștigat barajul. Printre ele se află și Celta Vigo, formația pentru care evoluează Ionuț Radu, singurul român rămas în UEL.
Iată cum arată posibilele optimi de finală din UEL:
- Olympique Lyon / Aston Villa – Celta Vigo / Lille
- Midtjylland / Betis Sevilla – Panathinaikos / Nottingham Forest
- FC Porto / Braga – Ferencvaros / Stuttgart
- Freiburg / AS Roma – Genk / Bologna
The road to Istanbul 🇹🇷🏆#UEL pic.twitter.com/gc8rWXc6fM
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026
Programul fazelor eliminatorii din UEL:
- Optimi: 12 și 19 martie
- Sferturi: 9 și 16 aprilie
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai
- Finala: 20 mai (Istanbul)
Cum arată situația din Conference League
În a treia competiție europeană, unde România are mai mulți reprezentanți, procedura va fi aceeași. Rayo Vallecano, trupa lui Andrei Rațiu, ar putea da în optimi peste Lech Poznan sau Samsunspor. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, ar putea da peste AZ Alkmaar sau Celje. Rakow, clubul unde evoluează Bogdan Racovițan, o poate întâlni pe Fiorentina sau pe Rijeka.
Iată cum arată posibilele optimi de finală din UECL:
- Strasbourg / Rakow – Fiorentina / Rijeka
- AEK Atena / Sparta Praga – AZ Alkmaar / Celje
- Rayo Vallecano / Șahtior Donețk – Lech Poznan / Samsunspor
- Mainz / AEK Larnaca – Crystal Palace / Sigma Olomouc
The road to Leipzig 🏆#UECL pic.twitter.com/MN3hFvrFic
— UEFA Conference League (@Conf_League) February 26, 2026
Programul fazelor eliminatorii din UEL:
- Optimi: 12 și 19 martie
- Sferturi: 9 și 16 aprilie
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai
- Finala: 27 mai (Leipzig)
