Tabloul complet al fazelor eliminatorii Europa League. Ionuț Radu înfruntă o fostă adversară a FCSB-ului - Antena Sport

Tabloul complet al fazelor eliminatorii Europa League. Ionuț Radu înfruntă o fostă adversară a FCSB-ului

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 14:15

Logoul Europa League, pe un panou / Profimedia

Ziua de vineri va fi marcată de trei trageri la sorți care urmează să aibă loc la Nyon, la sediul UEFA. Pe lângă evenimentul ce vizează Liga Campionilor, urmează să se stabilească în această după-amiază și tabloul complet al fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League.

Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele Europa League va avea loc astăzi de la ora 14:00, iar cea din Conference de la ora 15:00. Ambele evenimente vor fi acoperite în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii UEL și UECL LIVE TEXT

Update 14:18: Tabloul complet al fazelor eliminatorii din UEL:

Sferturile de finală:

Sfert 1: Câștigătoarea duelului Ferencvaros – Braga – Câștigătoarea duelului Panathinaikos – Betis Sevilla

Sfert 2: Câștigătoarea duelului Genk – Freiburg – Câștigătoarea duelului Celta – Lyon

Sfert 3: Câștigătoarea duelului Stuttgart – FC Porto – Câștigătoarea duelului Nottingham Forest – Midtjylland

Sfert 4: Câștigătoarea duelului Bologna – AS Roma – Câștigătoarea duelului Lille – Aston Villa

Semifinalele:

Câștigătoarea sfertului 1 – Câștigătoarea duelului 2

Câștigătoarea duelului 3 – Câștigătoarea duelului 4

Tabloul fazelor eliminatorii UEL
Tabloul fazelor eliminatorii UEL / uefa.com

Update 14:14: Au început să se tragă la sorți optimile de finală din UEL:

  • Genk – Freiburg
  • Bologna – AS Roma
  • Ferencvaros – Braga
  • Stuttgart – FC Porto
  • Panathinaikos – Betis Sevilla
  • Nottingham Forest – Midtjylland
  • Celta Vigo – Olympique Lyon
  • Lille – Aston Villa

Echipele care figurează drept oaspeți vor juca returul pe teren propriu.

Update 14:05: Nuno Maniche, câștigător de Cupa UEFA și Liga Campionilor cu FC Porto, va ajuta la extragerea bilelor pentru tragerea la sorți UEL.

Update 14:00: A început ceremonia tragerii la sorți a tabloului principal Europa League:

În ceea ce privește evenimentul ce vizează a doua competiție europeană inter-cluburi, acesta aduce laolaltă cele opt echipe care au terminat pe primele locuri faza grupei, plus celalalte opt care și-au câștigat barajul. Printre ele se află și Celta Vigo, formația pentru care evoluează Ionuț Radu, singurul român rămas în UEL.

Iată cum arată posibilele optimi de finală din UEL:

  • Olympique Lyon / Aston Villa – Celta Vigo / Lille
  • Midtjylland / Betis Sevilla – Panathinaikos / Nottingham Forest
  • FC Porto / Braga – Ferencvaros / Stuttgart
  • Freiburg / AS Roma – Genk / Bologna

Programul fazelor eliminatorii din UEL:

  • Optimi: 12 și 19 martie
  • Sferturi: 9 și 16 aprilie
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai
  • Finala: 20 mai (Istanbul)

Cum arată situația din Conference League

În a treia competiție europeană, unde România are mai mulți reprezentanți, procedura va fi aceeași. Rayo Vallecano, trupa lui Andrei Rațiu, ar putea da în optimi peste Lech Poznan sau Samsunspor. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, ar putea da peste AZ Alkmaar sau Celje. Rakow, clubul unde evoluează Bogdan Racovițan, o poate întâlni pe Fiorentina sau pe Rijeka.

Iată cum arată posibilele optimi de finală din UECL:

  • Strasbourg / Rakow – Fiorentina / Rijeka
  • AEK Atena / Sparta Praga – AZ Alkmaar / Celje
  • Rayo Vallecano / Șahtior Donețk – Lech Poznan / Samsunspor
  • Mainz / AEK Larnaca – Crystal Palace / Sigma Olomouc

Programul fazelor eliminatorii din UEL:

  • Optimi: 12 și 19 martie
  • Sferturi: 9 și 16 aprilie
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai
  • Finala: 27 mai (Leipzig)
