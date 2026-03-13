Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: “Până la moarte”

Ionuț Radu a venit vineri dimineața cu o reacție pe rețelele sociale după meciul din turul optimilor Europa League dintre Celta Vigo și Olympique Lyon. Cele două formații au remizat, scor 1-1, la capătul unui duel care a fost marcat de o gafă a portarului român în minutul 87 care a dus la golul egalizator al francezilor.

Celta Vigo – Olympique Lyon a fost unul dintre cele mai atractive meciuri din seara de joi europeană, iar partida a oferit faze de poartă de-o parte și de alta. Galicienii au condus cu 1-0 prin golul lui Rueda (min. 25) până pe final, când Endrick a șutat spre poarta lui Radu, iar balonul a trecut pe sub portarul român, mingea “scurgându-se” în poarta ibericilor.

Reacția lui Ionuț Radu pe rețelele sociale după Celta – Lyon 1-1

La aproximativ 11 ore distanță după egalul de pe Balaidos, Ionuț Radu a venit cu un mesaj războinic pe rețelele sociale. Portarul român nu a făcut nicio referire la greșeala sa de pe final, lăsând impresia că nu este afectat de ce s-a întâmplat în minutul 87.

“Mergem în Franța să facem istorie. Cu tine până la moarte. Hai, Celta“, a scris goalkeeper-ul de 28 de ani care deja se gândește la returul care va fi decisiv pentru calificarea în sferturile Europa League.