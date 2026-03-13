Home | Fotbal | Europa League | Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: “Până la moarte”

Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: "Până la moarte"

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 12:05

Mesajul postat de Ionuț Radu a doua zi după ce a comis o gafă imensă în Celta – Lyon: Până la moarte

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Ionuț Radu a venit vineri dimineața cu o reacție pe rețelele sociale după meciul din turul optimilor Europa League dintre Celta Vigo și Olympique Lyon. Cele două formații au remizat, scor 1-1, la capătul unui duel care a fost marcat de o gafă a portarului român în minutul 87 care a dus la golul egalizator al francezilor.

Celta Vigo – Olympique Lyon a fost unul dintre cele mai atractive meciuri din seara de joi europeană, iar partida a oferit faze de poartă de-o parte și de alta. Galicienii au condus cu 1-0 prin golul lui Rueda (min. 25) până pe final, când Endrick a șutat spre poarta lui Radu, iar balonul a trecut pe sub portarul român, mingea “scurgându-se” în poarta ibericilor.

Reacția lui Ionuț Radu pe rețelele sociale după Celta – Lyon 1-1

La aproximativ 11 ore distanță după egalul de pe Balaidos, Ionuț Radu a venit cu un mesaj războinic pe rețelele sociale. Portarul român nu a făcut nicio referire la greșeala sa de pe final, lăsând impresia că nu este afectat de ce s-a întâmplat în minutul 87.

Mergem în Franța să facem istorie. Cu tine până la moarte. Hai, Celta“, a scris goalkeeper-ul de 28 de ani care deja se gândește la returul care va fi decisiv pentru calificarea în sferturile Europa League.

 
Gafa imensă comisă de Ionuț Radu a fost cu atât mai frustrantă în contextul în care până la faza în cauză făcuse un meci bun contra echipei din Lyon. În total, portarul român a avut nu mai puțin de cinci intervenții, la care a adăugat alte trei boxări, șapte aruncări și patru respingeri. Cea mai spectaculoasă intervenție a lui Radu a avut loc în minutul 77, când românul a salvat o minge trimisă cu capul de Yaremchuk.

Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1

Chiar şi în aceste condiţii, Claudiu Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, a avut un discurs superb la finalul partidei şi a fost alături de portarul naţionalei României. El a lăudat prestaţia lui Radu din partidă şi a subliniat sezonul foarte bun pe care acesta îl are în acest sezon la formaţia din La Liga:

“Sunt foarte mândru de meciul pe care l-a făcut. A dominat multe situații specifice portarului în jocul aerian și în protejarea spațiului din spatele defensivei. A început jocul cu mult discernământ în prima repriză și a avut intervenții de mare merit.

Ce mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutateCe mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutate
Este păcat că i-a scăpat, probabil, cea mai simplă fază. Face un sezon strălucitor și a făcut un meci mare”, a declarat Claudiu Claudio Giraldez, potrivit as.com.

Pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo urmează meciul din deplasare, cu Betis Sevilla, după care va avea loc returul de la Lyon, pentru calificarea în sferturile de finală Europa League.

