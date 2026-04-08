Fostul jucător al Rapidului, amintire emoţionantă cu Mircea Lucescu! Ce decizie a luat “Il Luce” după ce l-a ţinut pe bancă

Fostul atacant al Rapidului, Constantin “Jean” Barbu (54 de ani), a povestit că regretatul antrenor legendar, Mircea Lucescu, l-a ţinut pentru prima oară într-un sezon pe banca de rezerve. Nu i-a spus nimic despre decizie înainte de meci.
Pe parcursul jocului, Mircea Lucescu l-a trimis pe teren pe Jean Barbu. Acesta a înscris singurul gol al meciului, iar Lucescu l-a anunţat ulterior că a decis că îl va titulariza de atunci în fiecare joc.
Mircea Lucescu a decedat la 80 de ani
„Îmi aduc aminte… Parcă era un meci cu Bacăul. A fost singurul meci în care nu m-a băgat titular, fără să-mi zică nimic! M-a introdus apoi, am dat gol, am câștigat 1-0, iar a doua zi m-a chemat și mi-a zis: «De azi înainte, vei fi titular tot timpul, cât sunt eu antrenor!»”, a povestit Jean Barbu.
Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.
Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.
Sportul românesc a primit o lovitură cumplită, după ce Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Starea acestuia de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de vineri, când a suferit un infarct, el fiind internat la Spitalul Universitar din București, loc de unde ar fi trebuit externat vineri dimineață.
Doliu în fotbalul românesc și cel mondial după decesul lui Mircea Lucescu
Dacă sâmbătă lucrurile mergeau spre bine, situaţia a devenit critică în noaptea de sâmbătă spre duminică, „Il Luce” ajungând la Terapie Intensivă şi apoi în comă.
Duminică, Lucescu a fost vizitat de familia sa, soția Neli, nepotul Matei, dar și fiul Răzvan fiind alături de el în momentele dificile. Luni, medicii care s-au ocupat de Lucescu luaseră decizia să fie supus unei intervenții chirurgicale ECMO, care presupune pe scurt plantarea unui plămân artificial.
Cu toate acestea, un CT efectuat marți a relevat mai multe probleme cardiace ale fostului selecționer, motiv pentru care operația la care trebuia să fie supus Lucescu nu a mai avut loc. În cursul aceleiași zile, antrenorul a murit la 80 de ani.
