Fostul jucător al Rapidului, amintire emoţionantă cu Mircea Lucescu! Ce decizie a luat “Il Luce” după ce l-a ţinut pe bancă

Fostul atacant al Rapidului, Constantin “Jean” Barbu (54 de ani), a povestit că regretatul antrenor legendar, Mircea Lucescu, l-a ţinut pentru prima oară într-un sezon pe banca de rezerve. Nu i-a spus nimic despre decizie înainte de meci.

Pe parcursul jocului, Mircea Lucescu l-a trimis pe teren pe Jean Barbu. Acesta a înscris singurul gol al meciului, iar Lucescu l-a anunţat ulterior că a decis că îl va titulariza de atunci în fiecare joc.

Mircea Lucescu a decedat la 80 de ani

„Îmi aduc aminte… Parcă era un meci cu Bacăul. A fost singurul meci în care nu m-a băgat titular, fără să-mi zică nimic! M-a introdus apoi, am dat gol, am câștigat 1-0, iar a doua zi m-a chemat și mi-a zis: «De azi înainte, vei fi titular tot timpul, cât sunt eu antrenor!»”, a povestit Jean Barbu.

Mircea Lucescu, cel care a ocupat în ultima parte a carierei de antrenor funcția de selecționer al României, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Fostul mare tehnician român a avut mari probleme de sănătate încă de duminica trecută (29 martie), când i s-a făcut rău în cadrul ședinței tehnice din cadrul cantonamentului echipei naționale.