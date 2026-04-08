Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai mari oameni de sport ai României. Acesta este motivul pentru care primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a anunţat că, cel mai probabil, noul stadion al Corvinului îi va purta numele lui Lucescu.

Il Luce îşi începea cariera de antrenor la Corvinul, în 1978, fiind o vreme antrenor-jucător. Atunci a fost momentul de vârf al hunedorenilor, care au prins Cupa UEFA, terminând pe 3 în campionat.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu

Sunt şanse mari ca liderul din Liga 2, Corvinul, să urce în Liga, iar hunedorenii vor avea o arenă nou din 2029, iar stadionul ar putea să îi poarte numele lui Mircea Lucescu.

“Eu am mai discutat cu Andone acest lucru, și cu nea Mircea, când a fost la un meci cu CFR în Cupă. Tocmai apăruse diferendul cu familia lui Michael Klein și i-am zis lui Andone: «Ce-ar fi…». «Ar fi onorat».

Luăm în calcul acest lucru, am și discutat. Omul acesta nu a fost doar un om de sport, el a fost un om care a clădit alți oameni. N-am întâlnit pe nimeni care să fi investit la fel de mult în tineri. A format tineri, le-a dat încredere, așa a fost și la Corvinul.