Mircea Rednic, discurs printre lacrimi despre Mircea Lucescu: “Resimt pierderea ca pe cea a unui părinte”

Mircea Rednic (63 de ani) a plâns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Rednic a povestit cum i-a schimbat Mircea Lucescu cariera.
Rednic a spus că resimte pierderea lui Mircea Lucescu la fel ca pe cea a unui părinte. Nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile la finalul discursului despre Mircea Lucescu.
Mircea Rednic: “Plecarea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol mare în inima mea”
“Momente grele. Plecarea lui nea Mircea a lăsat un gol mare în inima mea. Ştiţi foarte bine relaţia mea cu el. Nea Mircea a dat sfaturi la toată lumea, nu m-a luat pe mine individual. Cel care a înţeles lucrurile bune pe care ni le-a spus a ajuns şi să fie un bun fotbalist, chiar foarte bun şi un antrenor bun.
(n.r: Cea mai frumoasă amintire) A fost când mi-a decis soarta. Mi-a decis cariera. Când m-am întors de la academia Luceafărul, cei de la Piteşti, care erau în prima ligă, şi în special domnul Halagian, m-au dorit la FC Argeş. Nu pot să uit, că mi-a zis «Creţulică», că aşa îmi zicea, nu «Strâmbul», cum ziceţi voi. Mi-a zis «Creţulică, nu pleca, că aici ai şanse să joci. Acolo au echipă bună şi ar fi bine să rămâi». Am rămas şi am reuşit să fac performanţă şi ca jucător şi ca antrenor.
(n.r: moştenirea lăsată de Mircea Lucescu) Tânăra generaţie. Noi am pierdut cel mai mare antrenor pe care l-am avut. Nu cred că se va mai naşte unul ca el. Sunt realist şi spun asta datorită performanţelor pe care le-a făcut. Să ai 36 de trofee (n.r: 35), asta spune multe.
“Chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească, nu a vrut să o facă”
S-a întors în ţară cu dorinţa de a reuşi să califice echipa naţională. A crezut foarte mult în aceşti băieţi, până la sfârşit chiar. Chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească, nu a vrut să o facă.
A fost un moment de neatenţie, de nerespectare de sarcini. Cred că şi acum jucam cu turcii şi nu reuşeau să ne bată. S-a pierdut şi după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
A suferit. Eu, de când îl ştiu, am 40 de ani de când îl cunosc, o dată nu l-am văzut să stea pe bancă. Tot timpul era prezent în joc. Se ocupa de tot, iarba să fie tunsă, meniul să fie bun. Voia să le facă pe toate. Cu timpul, organismul cedează.
Nu puteai să-l schimbi. El a şi declarat că pentru el (n.r: fotbalul) era viaţa lui. Şi-a dorit să performeze. Ne împingeam unul pe altul, «Andone, mai zi-i şi tu». Şi Dinu Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească, că erau mai apropiaţi, să-i spună să nu accepte postul de selecţioner, dar nu ne-a ascultat. Nici noi nu îl ascultam tot timpul. Mai o comiteam şi noi.
(n.r: Resimţiţi pierderea aceasta ca pe cea a unui părinte?) Pentru mine, da. Şi pentru ceilalţi cu care a lucrat. Ţinând cont că eu veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva să mă ghideze, el a făcut-o şi a făcut-o foarte bine (n.r: plânge). Sper că nu l-am dezamăgit, acum nu mai contează (n.r: plânge)”, a spus Mircea Rednic.
Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu au venit să îi aducă un ultim omagiu. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00. Înmormântarea va avea loc vineri.
