Mircea Rednic, discurs printre lacrimi despre Mircea Lucescu: “Resimt pierderea ca pe cea a unui părinte”

Mircea Rednic (63 de ani) a plâns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Rednic a povestit cum i-a schimbat Mircea Lucescu cariera.

Rednic a spus că resimte pierderea lui Mircea Lucescu la fel ca pe cea a unui părinte. Nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile la finalul discursului despre Mircea Lucescu.

Mircea Rednic: “Plecarea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol mare în inima mea”

“Momente grele. Plecarea lui nea Mircea a lăsat un gol mare în inima mea. Ştiţi foarte bine relaţia mea cu el. Nea Mircea a dat sfaturi la toată lumea, nu m-a luat pe mine individual. Cel care a înţeles lucrurile bune pe care ni le-a spus a ajuns şi să fie un bun fotbalist, chiar foarte bun şi un antrenor bun.

(n.r: Cea mai frumoasă amintire) A fost când mi-a decis soarta. Mi-a decis cariera. Când m-am întors de la academia Luceafărul, cei de la Piteşti, care erau în prima ligă, şi în special domnul Halagian, m-au dorit la FC Argeş. Nu pot să uit, că mi-a zis «Creţulică», că aşa îmi zicea, nu «Strâmbul», cum ziceţi voi. Mi-a zis «Creţulică, nu pleca, că aici ai şanse să joci. Acolo au echipă bună şi ar fi bine să rămâi». Am rămas şi am reuşit să fac performanţă şi ca jucător şi ca antrenor.

(n.r: moştenirea lăsată de Mircea Lucescu) Tânăra generaţie. Noi am pierdut cel mai mare antrenor pe care l-am avut. Nu cred că se va mai naşte unul ca el. Sunt realist şi spun asta datorită performanţelor pe care le-a făcut. Să ai 36 de trofee (n.r: 35), asta spune multe.