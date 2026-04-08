Video

Mircea Rednic, discurs printre lacrimi despre Mircea Lucescu: “Resimt pierderea ca pe cea a unui părinte”

Bogdan Stănescu Publicat: 8 aprilie 2026, 20:18 / Actualizat: 8 aprilie 2026, 22:38

Comentarii

Mircea Rednic, în lacrimi la priveghiul lui Mircea Lucescu

Mircea Rednic (63 de ani) a plâns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Rednic a povestit cum i-a schimbat Mircea Lucescu cariera.

Rednic a spus că resimte pierderea lui Mircea Lucescu la fel ca pe cea a unui părinte. Nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile la finalul discursului despre Mircea Lucescu.

Mircea Rednic: “Plecarea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol mare în inima mea”

“Momente grele. Plecarea lui nea Mircea a lăsat un gol mare în inima mea. Ştiţi foarte bine relaţia mea cu el. Nea Mircea a dat sfaturi la toată lumea, nu m-a luat pe mine individual. Cel care a înţeles lucrurile bune pe care ni le-a spus a ajuns şi să fie un bun fotbalist, chiar foarte bun şi un antrenor bun.

(n.r: Cea mai frumoasă amintire) A fost când mi-a decis soarta. Mi-a decis cariera. Când m-am întors de la academia Luceafărul, cei de la Piteşti, care erau în prima ligă, şi în special domnul Halagian, m-au dorit la FC Argeş. Nu pot să uit, că mi-a zis «Creţulică», că aşa îmi zicea, nu «Strâmbul», cum ziceţi voi. Mi-a zis «Creţulică, nu pleca, că aici ai şanse să joci. Acolo au echipă bună şi ar fi bine să rămâi». Am rămas şi am reuşit să fac performanţă şi ca jucător şi ca antrenor.

(n.r: moştenirea lăsată de Mircea Lucescu) Tânăra generaţie. Noi am pierdut cel mai mare antrenor pe care l-am avut. Nu cred că se va mai naşte unul ca el. Sunt realist şi spun asta datorită performanţelor pe care le-a făcut. Să ai 36 de trofee (n.r: 35), asta spune multe.

“Chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească, nu a vrut să o facă”

S-a întors în ţară cu dorinţa de a reuşi să califice echipa naţională. A crezut foarte mult în aceşti băieţi, până la sfârşit chiar. Chiar dacă medicii i-au sugerat să se oprească, nu a vrut să o facă.

A fost un moment de neatenţie, de nerespectare de sarcini. Cred că şi acum jucam cu turcii şi nu reuşeau să ne bată. S-a pierdut şi după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

A suferit. Eu, de când îl ştiu, am 40 de ani de când îl cunosc, o dată nu l-am văzut să stea pe bancă. Tot timpul era prezent în joc. Se ocupa de tot, iarba să fie tunsă, meniul să fie bun. Voia să le facă pe toate. Cu timpul, organismul cedează.

Nu puteai să-l schimbi. El a şi declarat că pentru el (n.r: fotbalul) era viaţa lui. Şi-a dorit să performeze. Ne împingeam unul pe altul, «Andone, mai zi-i şi tu». Şi Dinu Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească, că erau mai apropiaţi, să-i spună să nu accepte postul de selecţioner, dar nu ne-a ascultat. Nici noi nu îl ascultam tot timpul. Mai o comiteam şi noi.

(n.r: Resimţiţi pierderea aceasta ca pe cea a unui părinte?) Pentru mine, da. Şi pentru ceilalţi cu care a lucrat. Ţinând cont că eu veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva să mă ghideze, el a făcut-o şi a făcut-o foarte bine (n.r: plânge). Sper că nu l-am dezamăgit, acum nu mai contează (n.r: plânge)”, a spus Mircea Rednic.

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu au venit să îi aducă un ultim omagiu. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00. Înmormântarea va avea loc vineri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Observator
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie. Capitolul unde nimeni nu îl egalează
Fanatik.ro
Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie. Capitolul unde nimeni nu îl egalează
22:18

FotoLiniște, pentru Mircea Lucescu. Moment emoționant în UEFA Champions League, pe Camp Nou și Parc des Princes
22:14

Sorana Cîrstea, calificare în timp record în sferturile WTA Linz! Adversara româncei a acuzat probleme medicale
22:02

VideoCe i-a spus Ioan Andone lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu la priveghiul fostului selecţioner!
22:00

LIVE TEXTBarcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool se joacă ACUM. Gol anulat de brigada românească
21:32

Imaginea emoționantă postată de Edi Iordănescu: „Ei au fost cei mai mari. Doi s-au dus…”
21:31

Panică pentru jucătorii lui Atletico Madrid! Suporterii Barcelonei au spart geamurile autocarului cu pietre
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 6 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit