România, eşec la scor cu multipla campioană Norvegia, în penultimul meci din EHF Euro Cup

Naţionala României a fost învinsă drastic miercuri, pe teren propriu, de multipla campioană Norvegia, scor 25-45 (9-24), în penultimul meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
În debutul partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu.
România – Norvegia 25-45
Principalele marcatoare ale meciului, în care tricolorele au fost conduse copios, la 18-20 goluri: Seraficeanu 5 goluri, Elghaoui 4, Stoica şi Szoke, câte 3, pentru România, respectiv Henriksen 7, Breistol 5, Reistad 5, Hovden 5, pentru Norvegia, care era calificată anterior în semifinalele competiţiei, programate în luna septembrie.
În cealaltă partidă din etapa a V-a se joacă Slovacia – Polonia. Norvegia, campioană olimpică, mondială şi europeană en-titre, este lider neînvins (10 puncte), urmată de România (6), Polonia (2) şi Slovacia (0).
În primele meciuri din grupa 1, tricolorele au obţinut rezulatele: 27-29 cu Norvegia, 34-29 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia. Ultima partidă va avea loc chiar în duminica de Paşte, la Radom, cu Polonia.
În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, deja calificată în semifinale, Ungaria, Cehia şi Turcia.
Primele două clasate în fiecare grupă se califică în semifinale.
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
