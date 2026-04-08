„Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu

Sebastian Ujica Publicat: 8 aprilie 2026, 20:16

Jucătorii lui Galatasaray au afișat un banner înaintea meciului cu Goztepe

În această seară, Galatasaray joacă primul meci după anunțul morții lui Mircea Lucescu. Iar clubul cu care Lucescu a câștigat Supercupa Europei a ținut să îl omagieze.

Jucătorii celor de la Galatasaray au intrat pe teren pentru partida cu Goztepe cu un banner uriaș cu un mesaj în limba turcă și în română: „Nu te vom uita!”. De asemenea, jucătorii Galatei au ieșit la încălzire cu tricouri cu chipul lui Lucescu.

Startul meciului a fost precedat de un minut de reculegere. Federația a luat decizia ca acest lucru să se întâmple la fiecare meci din campionat până pe 13 aprilie, iar cluburilor care doresc le va fi permis să poarte banderole negre.

 

