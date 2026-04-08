„Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu

Jucătorii lui Galatasaray au afișat un banner înaintea meciului cu Goztepe

În această seară, Galatasaray joacă primul meci după anunțul morții lui Mircea Lucescu. Iar clubul cu care Lucescu a câștigat Supercupa Europei a ținut să îl omagieze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii celor de la Galatasaray au intrat pe teren pentru partida cu Goztepe cu un banner uriaș cu un mesaj în limba turcă și în română: „Nu te vom uita!”. De asemenea, jucătorii Galatei au ieșit la încălzire cu tricouri cu chipul lui Lucescu.

Startul meciului a fost precedat de un minut de reculegere. Federația a luat decizia ca acest lucru să se întâmple la fiecare meci din campionat până pe 13 aprilie, iar cluburilor care doresc le va fi permis să poarte banderole negre.

