Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Istvan Kovacs, duel de foc pe Camp Nou

Miercuri au loc celelalte două manşe tur ale sferturilor de finală UEFA Champions League. Barcelona şi Atletico Madrid se reîntâlnesc la câteva zile de la duelul tensionat din La Liga, într-un meci care va fi arbitrat de Istvan Kovacs, în timp ce PSG şi Liverpool se întâlnesc într-o reeditare a optimilor de finală ale sezonului trecut.
La meciurile de miercuri din Champions League, UEFA a anunţat că se va ţine un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. “Il Luce” a murit marţi seară, la 80 de ani.
Barcelona – Atletico Madrid LIVE TEXT (22:00)
Barcelona şi Atletico Madrid se întâlnesc de data aceasta pe Camp Nou, în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Sâmbătă seară, pe Metropolitano din Madrid, catalanii s-au impus cu 2-1, la capătul unui meci tensionat, cu multe discuţii legate de arbitraj. Cea mai controversată fază a avut loc în minutul 50, atunci când VAR a anulat cartonaşul roşu primit de Gerard Martin, iar jucătorul Barcelonei a rămas doar cu cartonaş galben.
Pentru acest meci, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs pe Camp Nou. Centralul din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia). El revine în Champions League după ce nu a fost delegat în faza optimilor de finală.
Ultima oară când cele două s-au întâlnit s-a întâmplat în aprilie 2016, tot în sferturile de finală. După 2-1 în tur pe Camp Nou, Atletico s-a impus pe Calderon cu 2-0 şi a obţinut calificarea. Echipa lui Simeone avea să piardă la loviturile de departajare finala de la Milano în faţa lui Real Madrid.
PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00)
Celălalt sfert de finală de miercuri îşi va disputa manşa tur pe Parc des Princes, acolo unde PSG va primi vizita lui Liverpool. La fel ca anul trecut, când cele două s-au întâlnit în optimile de finală, primul meci va avea loc la Paris. Atunci, Liverpool a câştigat cu 1-0, la capătul unui meci dominat însă de parizieni. O săptămână mai târziu, pe Anfield, Liverpool a fost eliminată la loviturile de departajare.
Spre deosebire de dubla din urmă cu un an, situaţia lui Liverpool este total diferită. Campioana en-titre din Premier League vine după înfrângerea usturătoare din Cupa Angliei cu Manchester City, scor 0-4. Înainte de acest meci, cormoranii au pierdut şi meciul de pe terenul lui Brighton, din Premier League.
Pentru PSG, lucrurile stau total diferit. Echipa pregătită de Luis Enrique vine după patru victorii la rând, două dintre acestea în optimile Champions League cu Chelsea, echipă de care deţinătoarea trofeului a trecut cu 8-2 la general.
Marţi, în prima seară a sferturilor de finală, Bayern Munchen a câştigat meciul de pe Bernabeu, cu Real Madrid, scor 2-1, în timp ce Arsenal s-a impus pe finalul duelului de la Lisabona, cu Sporting, scor 1-0.
- “Una dintre cele mai bune prestații văzute de mine”. Superstarul care i-a vrăjit pe Henry și Carragher
- “Oribil!” Vinicius a fost făcut praf de Rafael van der Vaart, după Real Madrid – Bayern 1-2: “Mă scoate din sărite”
- Statistica ce îi dă fiori lui Real Madrid după eșecul cu Bayern Munchen. O singură dată s-a întâmplat așa ceva
- “E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2
- “Suntem încă în viaţă”. Alvaro Arbeloa, încredere maximă după înfrângerea lui Real Madrid cu Bayern