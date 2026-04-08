Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Istvan Kovacs, duel de foc pe Camp Nou

Alex Masgras Publicat: 8 aprilie 2026, 14:49

Miercuri au loc celelalte două manşe tur ale sferturilor de finală UEFA Champions League. Barcelona şi Atletico Madrid se reîntâlnesc la câteva zile de la duelul tensionat din La Liga, într-un meci care va fi arbitrat de Istvan Kovacs, în timp ce PSG şi Liverpool se întâlnesc într-o reeditare a optimilor de finală ale sezonului trecut.

La meciurile de miercuri din Champions League, UEFA a anunţat că se va ţine un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. “Il Luce” a murit marţi seară, la 80 de ani.

Barcelona – Atletico Madrid LIVE TEXT (22:00)

Barcelona şi Atletico Madrid se întâlnesc de data aceasta pe Camp Nou, în manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League. Sâmbătă seară, pe Metropolitano din Madrid, catalanii s-au impus cu 2-1, la capătul unui meci tensionat, cu multe discuţii legate de arbitraj. Cea mai controversată fază a avut loc în minutul 50, atunci când VAR a anulat cartonaşul roşu primit de Gerard Martin, iar jucătorul Barcelonei a rămas doar cu cartonaş galben.

Pentru acest meci, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs pe Camp Nou. Centralul din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia). El revine în Champions League după ce nu a fost delegat în faza optimilor de finală.

Ultima oară când cele două s-au întâlnit s-a întâmplat în aprilie 2016, tot în sferturile de finală. După 2-1 în tur pe Camp Nou, Atletico s-a impus pe Calderon cu 2-0 şi a obţinut calificarea. Echipa lui Simeone avea să piardă la loviturile de departajare finala de la Milano în faţa lui Real Madrid.

PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00)

Celălalt sfert de finală de miercuri îşi va disputa manşa tur pe Parc des Princes, acolo unde PSG va primi vizita lui Liverpool. La fel ca anul trecut, când cele două s-au întâlnit în optimile de finală, primul meci va avea loc la Paris. Atunci, Liverpool a câştigat cu 1-0, la capătul unui meci dominat însă de parizieni. O săptămână mai târziu, pe Anfield, Liverpool a fost eliminată la loviturile de departajare.

Spre deosebire de dubla din urmă cu un an, situaţia lui Liverpool este total diferită. Campioana en-titre din Premier League vine după înfrângerea usturătoare din Cupa Angliei cu Manchester City, scor 0-4. Înainte de acest meci, cormoranii au pierdut şi meciul de pe terenul lui Brighton, din Premier League.

Pentru PSG, lucrurile stau total diferit. Echipa pregătită de Luis Enrique vine după patru victorii la rând, două dintre acestea în optimile Champions League cu Chelsea, echipă de care deţinătoarea trofeului a trecut cu 8-2 la general.

Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țarăVremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
Marţi, în prima seară a sferturilor de finală, Bayern Munchen a câştigat meciul de pe Bernabeu, cu Real Madrid, scor 2-1, în timp ce Arsenal s-a impus pe finalul duelului de la Lisabona, cu Sporting, scor 1-0.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz! A revenit în faţa unei foste semifinaliste la Australian Open
Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: “Alături de familia îndurerată”
“Una dintre cele mai bune prestații văzute de mine”. Superstarul care i-a vrăjit pe Henry și Carragher
Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu
Dan Şucu a reacţionat, după ce Mircea Lucescu a murit: “Şi-a pus în slujba noastră până şi ultima picătură de energie”
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 6 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit