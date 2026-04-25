Video Au “invadat” terenul după ce au cucerit Cupa Greciei, contra echipei lui Răzvan Lucescu! Lacrimi după victorie

Întregul staff al lui OFI Creta a intrat pe teren după fluierul de final al ultimului act din Cupa Greciei. OFI Creta a învins-o cu 3-2 pe echipa românului Răzvan Lucescu, PAOK, în finala Cupei Greciei, meci transmis în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu a egalat în minutul 90+7, trimiţând meciul în prelungiri, dar OFI Creta s-a impus după ce a transformat un penalty în prelungirile partidei. Atât jucătorii lui OFI Creta, cât şi membri ai staff-ului, inclusiv antrenorul, au început să plângă după cucerirea Cupei Greciei.