Internaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1

Dinamo a trecut printr-o schimbare importantă în această vară, asta după ce Zeljko Kopic a decis să plece de la cârma echipei, iar bucureştenii s-au reorientat repede şi l-au adus pe Nuno Campos, fostul secund al lui Paulo Fonseca. De la trupa bucureşteană a plecat şi Florentin Petre, cel care şi-a explicat decizia de a nu mai rămâne la gruparea din Ştefan cel Mare.
Acum, Andrei Nicolescu, preşedintele echipei, a recunoscut că este o schimbare de strategie şi, în acelaşi timp, discuţii mai concrete despre transferuri şi conturarea lotului pentru stagiunea viitoare. Astfel, formaţia bucureşteană are o listă cu mai mulţi fotbalişti care ar putea reprezenta soluţii.
Jucătorul urmărit de Dinamo şi care ar putea să vină în întărirea defensivei
Unul dintre jucătorii care au reuşit să impresioneze în ultima stagiunea de Liga 1, Mark Ţuţu, fundaş dreapta care a fost la UTA Arad, este pe lista “câinilor” şi ar putea face obiectul unui transfer în perioada următoare, informează sursele AS.ro. El este pe lista scouterilor de la Dinamo şi a fost urmărit atent în perioada ultimei stagiuni, fiind remarcat şi ajuns astfel un potenţial transfer.
Acesta este în prezent liber de contract după ce nu s-a înţeles cu formaţia antrenată de Adrian Mihalcea asupra unei noi înţelegeri. El a fost împrumutat de “Bătrâna Doamnă” de la Ceahlăul Piatra Neamţ, formaţie care are mari probleme financiare şi nu a putut emite pretenţii îl a-l păstra pe tânărul jucător de 22 de ani, care a jucat în 35 de meciuri pentru arădeni, reuşind să ofere 3 pase decisive.
- Mark Ţuţu este internaţional român U21 şi ar avea pe masă mai multe oferte, inclusiv de la rivale ale lui Dinamo din Liga 1.
Povestea interesantă a lui Mark Ţuţu, fotbalist cu dublă cetăţenie: română şi canadiană
Mark Ţuţu s-a născut în România, la Iaşi, însă a plecat de mic în Canada cu părinţii săi. El a obţinut cetăţenia după ce a locuit acolo timp de mulţi ani. Totuşi, pentru a-şi urma visul, acela de a deveni fotbalist, fundaşul dreapta care a fost în Academia celor de la Montreal Impact, a plecat în 2022 la Varzim U19, în Portugalia.
A stat doi ani la trupa lusitană şi în 2024 era luat de Ceahlăul, fiind o promisiune pentru trupa de la Piatra-Neamţ. A jucat în 28 de meciuri şi a reuşit să atragă atenţia celor de la UTA, iar după un sezon în liga secundă, Ţuţu ajungea în vara lui 2025 la arădeni şi debuta în Liga 1.
Dinamo are nevoie de întăriri în defensivă
La UTA, Ţuţu a jucat la început pentru că îndeplinea regula U21, însă după a început să fie om de bază şi să fie folosit datorită prestaţiilor solide. Acum, cei de la Dinamo, care s-au despărţit de Jordan Ikoko, fundaşul dreapta care a fost rezerva lui Maxime Sivis, caută întăriri pentru zona defensivă.
Un mare plus pentru Ţuţu îl reprezintă faptul că este român, iar Dinamo caută jucători autohtoni tocmai pentru a se conforma regulilor în privinţa înregistrării lotului în Liga 1, care îţi permite un număr limitat de străini.
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