E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi

S-au risipit toate emoțiile cu privire la viitorul clubului Gaziantep la care se află Mirel Rădoi. Asta după ce președintele clubului, Memik Yilmaz, a rămas fără contracandidați pentru șefia clubului și va continua.

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Yilmaz vrea să-l păstreze pe Mirel Rădoi în continuare, în ciuda faptului că echipa a pierdut toate meciurile după venirea sa pe bancă.

Yilmaz continuă cu Rădoi

Bașkanul Memik Yilmaz va avea astăzi o conferință de presă, însă jurnaliștii de la Tekspor scriu că orice emoție s-a risipit: este unicul candidat pentru șefia clubului, asta după ce au apărut zvonuri că ar urma să aibă un rival pentru poziție.

În conferința de astăzi, Yilmaz urmează să-l reconfirme pe Mirel Rădoi, scriu turcii, și să vorbească despre pregătirea viitorului sezon. Presa din Turcia mai scrie că Rădoi va primi cel puțin 7 jucători noi în această vară.

Memik Yilmaz o conduce pe Gaziantep de 4 ani și este considerat unul dintre principalii artizanti ai menținerii clubului în prima ligă din Turcia.