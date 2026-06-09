E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi

S-au risipit toate emoțiile cu privire la viitorul clubului Gaziantep la care se află Mirel Rădoi. Asta după ce președintele clubului, Memik Yilmaz, a rămas fără contracandidați pentru șefia clubului și va continua.
Yilmaz vrea să-l păstreze pe Mirel Rădoi în continuare, în ciuda faptului că echipa a pierdut toate meciurile după venirea sa pe bancă.
Yilmaz continuă cu Rădoi
Bașkanul Memik Yilmaz va avea astăzi o conferință de presă, însă jurnaliștii de la Tekspor scriu că orice emoție s-a risipit: este unicul candidat pentru șefia clubului, asta după ce au apărut zvonuri că ar urma să aibă un rival pentru poziție.
În conferința de astăzi, Yilmaz urmează să-l reconfirme pe Mirel Rădoi, scriu turcii, și să vorbească despre pregătirea viitorului sezon. Presa din Turcia mai scrie că Rădoi va primi cel puțin 7 jucători noi în această vară.
Memik Yilmaz o conduce pe Gaziantep de 4 ani și este considerat unul dintre principalii artizanti ai menținerii clubului în prima ligă din Turcia.
09 Haziran 2026 Salıhttps://t.co/Ose8ifibCS
✍️Gaziantep FK’da Başkanlığa tek aday Memik Yılmaz
✍️Mirel Radoi masaya oturuyor
✍️Ampute de şampiyon Şahinbey @GaziantepFK @27MemikYilmaz @CiCansiz @mtahmazoglu @fatihKarakus272 pic.twitter.com/irT5twSBi3
— tekspor.net (@tekspornet) June 9, 2026
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