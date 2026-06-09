Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale

Fostul jucător de la FCSB ar putea să fie protagonistul unui transfer important în această vară, asta la doar un an distanţă de când s-a alăturat actualei sale echipe.
Poli Timişoara a reuşit promovarea în liga secundă şi are planuri mari pentru noua stagiune, iar conducătorii grupării de pe Bega au făcut deja mai multe mutări importante prin care au întărit lotul.
UPDATE: Ovidiu Popescu a semnat
Cei de la Poli Timişoara au anunţat transferul definitiv al lui Ovidiu Popescu, pe Facebook.
Ovidiu Popescu ar putea schimba echipa în perioada de mercato. Fostul jucător de la FCSB, dorit de Poli Timişoara
Ultimul nume apărut pe lista bănăţenilor este cel al lui Ovidiu Popescu, jucător care în startul carierei a fost în curtea timişorenilor şi astfel a reuşit să ajungă la FCSB, după ce bucureştenii plăteau, în 2016, 200.000 de euro în schimbul său. El a fost văzut la sediul clubului Poli şi negocierile sunt în curs, notează Prosport.
Mijlocaşul a jucat în ultimul sezon pentru UTA, marea rivală a celor de la Poli Timişoara, şi un astfel de transfer ar putea fi considerat o “trădare”. Totuşi, important de menţionat că în startul carierei, Popescu a mai făcut o asemenea trecere, când a plecat de la UTA, în 2014, şi a semnat cu Poli Timişoara. Deci acesta nu ar fi la prima astfel de “trădare”.
Mijlocaşul nu a evoluat foarte mult la trupa arădeană în ultima stagiune şi vrea să plece, asta chiar dacă mai are contract. Ajuns la 32 de ani, Popescu a jucat în 18 meciuri pentru UTA.
Poli Timişoara, de neoprit pe piaţa transferurilor. Mutări de top făcută de nou-promovata în liga secundă
Două echipe s-au remarcat în această vară, pe piaţa transferurilor, una din Liga 1, U Cluj, cealaltă din Liga 2, Poli Timişoara. Bănăţenii au anunţat deja mai multe mutări importante, care să-l ajute pe Dan Alexa să se lupte pentru un loc în play-off şi promovarea în primul eşalon.
Aurelian Chiţu, Stephan Drăghici, Ştefan Ştefanovici şi Andrei Artean au semnat deja cu echipa de pe Bega, iar clubul timişorean are ambiţii şi mai mari.
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