Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale

Fostul jucător de la FCSB ar putea să fie protagonistul unui transfer. Foto: Sport Pictures

Fostul jucător de la FCSB ar putea să fie protagonistul unui transfer important în această vară, asta la doar un an distanţă de când s-a alăturat actualei sale echipe.

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Poli Timişoara a reuşit promovarea în liga secundă şi are planuri mari pentru noua stagiune, iar conducătorii grupării de pe Bega au făcut deja mai multe mutări importante prin care au întărit lotul.

UPDATE: Ovidiu Popescu a semnat

Cei de la Poli Timişoara au anunţat transferul definitiv al lui Ovidiu Popescu, pe Facebook.

Ovidiu Popescu ar putea schimba echipa în perioada de mercato. Fostul jucător de la FCSB, dorit de Poli Timişoara

Ultimul nume apărut pe lista bănăţenilor este cel al lui Ovidiu Popescu, jucător care în startul carierei a fost în curtea timişorenilor şi astfel a reuşit să ajungă la FCSB, după ce bucureştenii plăteau, în 2016, 200.000 de euro în schimbul său. El a fost văzut la sediul clubului Poli şi negocierile sunt în curs, notează Prosport.

Mijlocaşul a jucat în ultimul sezon pentru UTA, marea rivală a celor de la Poli Timişoara, şi un astfel de transfer ar putea fi considerat o “trădare”. Totuşi, important de menţionat că în startul carierei, Popescu a mai făcut o asemenea trecere, când a plecat de la UTA, în 2014, şi a semnat cu Poli Timişoara. Deci acesta nu ar fi la prima astfel de “trădare”.