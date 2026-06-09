E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi”

Gata, CFR Cluj are un nou antrenor. Neluțu Varga a bătut palma cu Antonio Folha, o legendă a fotbalului portughez, care a scris istorie alături de FC Porto.

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Edi Iordănescu a refuzat să revină la CFR, iar ardelenii au urgentat aducerea tehnicianului în vârstă de 55 de ani.

Neluțu Varga a confirmat că Antonio Folha este noul antrenor al CFR-ului.

“Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, citat de Fanatik.

Cine este Antonio Folha

Antonio Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.