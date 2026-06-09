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E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi”

Radu Constantin Publicat: 9 iunie 2026, 17:40

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E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: Sper să fie o lovitură pentru noi

Neluţu Varga / AntenaSport

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Gata, CFR Cluj are un nou antrenor. Neluțu Varga a bătut palma cu Antonio Folha, o legendă a fotbalului portughez, care a scris istorie alături de FC Porto.

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Edi Iordănescu a refuzat să revină la CFR, iar ardelenii au urgentat aducerea tehnicianului în vârstă de 55 de ani.

Neluțu Varga a confirmat că Antonio Folha este noul antrenor al CFR-ului.

“Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, citat de Fanatik.

Cine este Antonio Folha

Antonio Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.

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Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.

Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.

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