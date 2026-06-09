Iranul a făcut marele anunț! Când va ajunge în SUA pentru primul meci de la Cupa Mondială 2026

Echipa de fotbal a Iranului, a cărei bază pentru Cupa Mondială din 2026 (11 iunie – 19 iulie) se află în Mexic, va călători în Statele Unite cu o zi înainte de primul său meci împotriva Noii Zeelande, programat pe 15 iunie, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al Federaţiei Iraniene.

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„Delegaţia echipei va călători în Statele Unite cu un zbor charter. Echipa va călători în oraşul gazdă (n.r. Los Angeles) cu o zi înainte de meciul împotriva Noii Zeelande, iar pentru următoarele două meciuri, vom fi acolo cu două zile înainte de începerea meciului”, a declarat Mehdi Alavi, purtător de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal, citat de agenţia de ştiri Isna.

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Naționala Iranului va ajunge în SUA cu o zi înaintea primului meci de la Cupa Mondială 2026

După o oarecare incertitudine legată de participarea lor, din cauza războiului în desfăşurare din Orientul Mijlociu, jucătorii au obţinut în sfârşit vizele, spre deosebire de unii membri ai staff-ului tehnic. Aceştia au ajuns duminică la tabăra lor de bază din Tijuana, Mexic, care găzduieşte Cupa Mondială împreună cu Statele Unite şi Canada.

Iranul urmează să joace primul său meci de la Cupa Mondială pe 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, înainte de a înfrunta Belgia (pe 21 iunie, la Los Angeles) şi Egiptul (pe 26 iunie, la Seattle).

Echipa naţională de fotbal a Iranului a ajuns duminică la Tijuana, înaintea celor trei meciuri de la Cupa Mondială pe care le va disputa în Statele Unite, pe fondul tensiunilor care au transformat cel mai mare eveniment sportiv din lume într-o competiţie de putere între cele două ţări aflate în conflict, relatează Reuters.