Alibec poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de atacantul de 35 de ani: „Trebuie să-l convingem!”

Denis Alibec executa si inscrie un gol din lovitura de departajare in meciul de fotbal dintre Farul Constanta si Chindia Targoviste, contand pentru mentinerea/promovarea in Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, duminica 31 mai 2026. © FOTO:Sorin Danielciuc/SPORT PICTURES

La loc comanda! Denis Alibec, cel care s-a despărțit în această vară de Farul după doar 6 luni petrecute la Constanța, poate reveni pe teren chiar la … Farul! Clubul a anunțat că i-a făcut ofertă pentru un nou contract.

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Alibec este în acest moment în vacanță, după ce s-a căsătorit în weekend. De asemenea, atacantul va deveni tată în lunile următoare.

Farul i-a oferit un nou contract lui Alibec

Deși a ajuns la 35 de ani, Alibec a devenit rapid un jucător important pentru Farul în a doua parte a sezonului recent încheiat. Alibec a dat 7 goluri și 2 assist-uri în 15 meciuri pentru Farul și a ajutat echipa să se salveze de la retrogradare.

“Urmează să discutăm. I-am făcut o ofertă și urmează să discutăm în zilele următoare. A avut un eveniment plăcut în viața sa. Vineri o să ne întâlnim la Constanța, alături de domnul Sabău, și o să avem o discuție.

Este copilul Constanței și este clar că îl vrem în continuare la echipă. Avem și noi limitele noastre bugetare și trebuie cumva să reușim să-l convingem. Oferta a fost transmisă și sperăm ca răspunsul să fie pozitiv” a declarat Zoltan Iașko, directorul sportiv de la Farul, pentru Digi Sport.