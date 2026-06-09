Gigi Becali nu a uitat modul în care Rapidul a transferat un jucător: “Şucu nu a făcut bine ce a făcut”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), nu a uitat modul în care Rapidul l-a transferat pe Claudiu Petrila. Giuleştenii au plătit 500.000 de euro pentru împrumut şi alţi 250.000 de euro pentru transferul definitiv.

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Sepsi păstrase procente dintr-un eventual transfer al lui Petrila în momentul în care a acceptat să îl vândă la CFR Cluj. Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, i-a criticat şi el pe cei de la CFR Cluj în momentul în care echipa din Gruia a ales această variantă pentru trecerea lui Petrila la Rapid.

Gigi Becali nu a uitat cum a ajuns Claudiu Petrila la Rapid: “Când pui ceva pe hârtie, respectă, bă”

“Ce a făcut Rapid cu Petrila, băi, comisia trebuia să amendeze atunci! Acum lumea nu mai are încredere. Bă, păi ce suntem, mă, escroci? Suntem oameni, avem minte, gândim, când pui ceva pe hârtie, respectă, bă!

Cazul e altul acum, dar uite, că de asta au vrut oamenii să nu facem ca Rapid. O să pătimim 3-4-5 ani până se uită cazul ăsta Rapid. Șucu nu a făcut bine ce a făcut atunci. El e om de afaceri. Dacă îți dai un cuvânt, ce facem? Trebuia să dea nu știu ce procente la Sepsi atunci parcă, așa era faza.

Are 27-28 de ani Ceara, mă interesează să-l vând? S-a mai pus o clauză că dacă joacă 50% din meciuri, dar și dacă e el accidentat, tot să se pună că joacă meciuri, deci o anomalie. Cred că s-a semnat deja. 25% dintr-un viitor transfer, oricât ar fi suma, așa a rămas că le dau”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.