Jurnal Antena Sport | Și frumusețile de la fitness și culturism au intrat în febra Mondialului

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Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic

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Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract

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Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul

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E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi

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Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează

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E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi”