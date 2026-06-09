Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: “A avut oferte importante din Serie A”

Unul dintre fotbaliştii aflaţi pe lista celor de la FCSB, care a impresionat în ultimul sezon, a avut oferte inclusiv din Serie A, iar trupa bucureşteană trebuie să plătească o sumă importantă dacă vrea să-l transfere.

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Avocatul care colaborează cu firma de impresariat ce-l reprezintă pe Remus Guţea a făcut anunţul cu privire la viitorul jucătorului de la FC Voluntari.

Ce se întâmplă cu jucătorul ajuns pe lista celor de la FCSB

Cristian Cernodolea a vorbit despre interesul pentru Remus Guţea, fotbalistul de la FC Voluntari, care a reuşit să-l impresioneze pe Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB.

„Nu am avut nicio discuție cu FCSB, am aflat de un potențial interes al acestora din presă. Nu este nimic palpabil legat de un transfer al lui Guțea la FCSB. (Cât costă Guțea, peste 500.000 de euro?) Aș spune că mai degrabă șapte cifre. Voluntariul își vinde destul de greu pielea când vine vorba de jucători, iar un jucător ca Guțea n-a mai trecut în ultimii ani prin curtea lor.

Guțea era deja un nume cunoscut de acum trei ani. A tot avut oferte, inclusiv de la cluburi importante din Serie A, în ultimii ani. Au fost oferte concrete din străinătate pe adresa clubului. Acum există doar tatonări”, a spus Cristian Cernodolea pentru Prosport.