Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: “A avut oferte importante din Serie A”

Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: “A avut oferte importante din Serie A”

Mihai Alecu Publicat: 9 iunie 2026, 23:05

Comentarii
Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: A avut oferte importante din Serie A

Care este preţul lui Remus Guţea. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Unul dintre fotbaliştii aflaţi pe lista celor de la FCSB, care a impresionat în ultimul sezon, a avut oferte inclusiv din Serie A, iar trupa bucureşteană trebuie să plătească o sumă importantă dacă vrea să-l transfere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Avocatul care colaborează cu firma de impresariat ce-l reprezintă pe Remus Guţea a făcut anunţul cu privire la viitorul jucătorului de la FC Voluntari.

Ce se întâmplă cu jucătorul ajuns pe lista celor de la FCSB

Cristian Cernodolea a vorbit despre interesul pentru Remus Guţea, fotbalistul de la FC Voluntari, care a reuşit să-l impresioneze pe Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB.

„Nu am avut nicio discuție cu FCSB, am aflat de un potențial interes al acestora din presă. Nu este nimic palpabil legat de un transfer al lui Guțea la FCSB. (Cât costă Guțea, peste 500.000 de euro?) Aș spune că mai degrabă șapte cifre. Voluntariul își vinde destul de greu pielea când vine vorba de jucători, iar un jucător ca Guțea n-a mai trecut în ultimii ani prin curtea lor.

Guțea era deja un nume cunoscut de acum trei ani. A tot avut oferte, inclusiv de la cluburi importante din Serie A, în ultimii ani. Au fost oferte concrete din străinătate pe adresa clubului. Acum există doar tatonări”, a spus Cristian Cernodolea pentru Prosport.

Reclamă
Reclamă

FCSB a bătut palma pentru primele două transferuri ale verii

Conform informaţiilor obţinute de AS.ro, FCSB s-a înţeles cu Anderson Ceara şi urmează să le plătească celor de la Csikszereda 500.000 de euro. De asemenea, clubul din Miercurea Ciuc păstrează şi un procent de 25 la sută dintr-un viitor transfer.

Gigi Becali a mai anunţat că şi fundaşul dreapta Shaquil Delos a ajuns la o înţelegere cu FCSB.

“Da, deja ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez. Nu știu eu, adică mi-a arătat Meme că ei se uită mai mulți, fac selecție din 100. Acum, cu AI-ul ăsta, n-ai treabă. Pui acolo jucători, profil, din 1.000 îți cade la 100, de la 100 la 50 și tot așa. Au selectat unul. Adică, uitându-se la unul, l-au ales pe altul și m-au întrebat pe mine”, a spus Gigi Becali.

Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdutAu vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Observator
Blocaj pe piaţa imobiliară. Clienţii aşteaptă ieftiniri, dezvoltatorii le transmit că mai bine rămân nevândute
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
23:31

Zeljko Kopic a revenit în România şi a oferit prima reacţie după despărţirea de Dinamo
23:23

Ionuţ Chirilă îl face praf pe Mourinho: “O să fie un fiasco la Real Madrid. Echipele lui joacă urât! Mie nu-mi place!”
23:17

Iranul a făcut marele anunț! Când va ajunge în SUA pentru primul meci de la Cupa Mondială 2026
23:12

Gigi Becali nu a uitat modul în care Rapidul a transferat un jucător: “Şucu nu a făcut bine ce a făcut”
22:46

EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1
22:00

Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: “Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona”
Vezi toate știrile
1 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 2 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 3 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 4 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare” 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Alibec poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de atacantul de 35 de ani: „Trebuie să-l convingem!”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”