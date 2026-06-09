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Ionuţ Chirilă îl face praf pe Mourinho: “O să fie un fiasco la Real Madrid. Echipele lui joacă urât! Mie nu-mi place!”

Radu Constantin Publicat: 9 iunie 2026, 23:23

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Ionuţ Chirilă îl face praf pe Mourinho: O să fie un fiasco la Real Madrid. Echipele lui joacă urât! Mie nu-mi place!
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Ionuţ Chirilă crede că Real Madird a greşit atunci când l-a pus pe Jose Mourinho antrenor. De ce? Tehnicianul nu ar corespunde “tehnico-tactic”, crede Chirilă.

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”Nu mi-a plăcut niciodată Mourinho. O să fie un fiasco la Real Madrid, așa cum a fost și la Roma, și la Fenerbahce. Îmi aduc aminte când Pogba a plecat de la Manchester și a spus: ‘S-au pus pe masă 600 de milioane de transferuri anul ăla, nu am câștigat nimic!’. A plecat după un conflict cu el.

El este un om carismatic, dar din punct de vedere tehnico-tactic, în afară că echipele lui joacă urât, nu construiesc. Mie îmi plac Klopp, Guardiola, Luis Enrique, oamenii care construiesc. El este un tip foarte rigid. Probabil a fost adus la Real pentru disciplină și pentru a se termina debandada aia de acolo…

Fiecare se ceartă cu fiecare. Dar asta nu e totul pentru a bate Barcelona, trebuie să joci ca să bați Barcelona. Dau un pronostic: nu va reuși. Asta e părerea mea. Are un impresar uluitor, care dacă era al tău tot Real Madrid antrenai! Dar nu îmi place, mie nu îmi place!”, a spus Ionuț Chirilă la iamsport.

Mourinho a mai antrenat Real Madrid în perioada 2010-2013, formaţie cu care a câştigat campionatul în 2012. Ionuţ Chirilă a antrenat ultima dată la Academica Clinceni.

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