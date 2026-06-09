Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”

Dorinel Munteanu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, CSM Reșița, după ce contractul său cu Hermannstadt s-a încheiat odată cu retrogradarea în Liga a 2-a. Tehnicianul de 57 de ani a susținut și o conferință de presă în cadrul căruia a discutat despre proiectul pe care îl preia și planurile de viitor ale clubului.
Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt din Liga 1 la finalul sezonului recent încheiat, după ce sibienii au fost învinși la barajul de menținere/promovare de FC Voluntari cu 5-3 la general. La scurt timp după eșec, s-a aflat că “Neamțul” va pleca de la echipa transilvăneană și va semna cu CSM Reșița, formație care a terminat pe locul 3 în Grupa B din play-out-ul ligii secunde.
Dorinel Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița
Marți, 9 iunie, Munteanu a fost prezentat oficial la echipa bănățeană, alături de care a semnat un contract valabil pe trei ani. Scopul antrenorului de 57 de ani este construirea unui proiect pe termen lung în urma căruia CSM Reșița să ajungă din nou în Liga 1. Munteanu nu va avea pe mână doar prima echipă, ci și grupele de copii și juniori începând cu echipa de Under-15.
“Mă bucur că vă revăd. Am avut un mandat foarte scurt aici la Reșița. Telefonul domnului președinte, discuțiile cu domnul primar și cu domnul Filipescu m-au făcut să decid să încep acest proiect. Un proiect frumos, dar nu va fi ușor. Am experiența necesară.
Știți istoria mea, trecutul meu de la Galați, și îmi doresc și aici să parcurg același traseu. Sper ca suporterii să fie aproape de noi și să ne susțină. Am acceptat fără ezitare. Îmi place să muncesc, să fac oamenii fericiți.
În primul rând trebuie să ne formăm o echipă. Trebuie să consolidăm lotul cu care să începem pregătirea, când ne vom reuni pe 22 iunie. Nu am luat în calcul să iau cu mine jucători de la fosta echipă. Vor veni jucători, trebuie să formăm o echipă.
Primul obiectiv este să formăm o echipă, apoi play-off, după discutăm și despre atacarea promovării. Lucrăm la organigramă. Voi veni cu staff-ul meu. Din punct de vedere financiar nu putem discuta. Trebuie respect din partea ambelor părți, și suporterii către echipă, dar și echipa către suporteri“, a spus “Neamțul” la conferința de presă.
Munteanu nu se va afla la prima sa aventură pe banca celor de la bănățenilor, pe care i-a mai pregătit între noiembrie 2017 și iunie 2018, respectiv noiembrie 2019 și iunie 2020. În plus, “Neamțul” a jucat și un sezon din postura de jucător pentru echipa din Reșița între 1987 și 1988.
De-a lungul carierei sale, Munteanu le-a mai pregătit pe CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj (din postura de jucător antrenor), FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia, Sepsi și pe Hermannstadt.
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