Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”

Dorinel Munteanu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, CSM Reșița, după ce contractul său cu Hermannstadt s-a încheiat odată cu retrogradarea în Liga a 2-a. Tehnicianul de 57 de ani a susținut și o conferință de presă în cadrul căruia a discutat despre proiectul pe care îl preia și planurile de viitor ale clubului.

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Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt din Liga 1 la finalul sezonului recent încheiat, după ce sibienii au fost învinși la barajul de menținere/promovare de FC Voluntari cu 5-3 la general. La scurt timp după eșec, s-a aflat că “Neamțul” va pleca de la echipa transilvăneană și va semna cu CSM Reșița, formație care a terminat pe locul 3 în Grupa B din play-out-ul ligii secunde.

Dorinel Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița

Marți, 9 iunie, Munteanu a fost prezentat oficial la echipa bănățeană, alături de care a semnat un contract valabil pe trei ani. Scopul antrenorului de 57 de ani este construirea unui proiect pe termen lung în urma căruia CSM Reșița să ajungă din nou în Liga 1. Munteanu nu va avea pe mână doar prima echipă, ci și grupele de copii și juniori începând cu echipa de Under-15.

“Mă bucur că vă revăd. Am avut un mandat foarte scurt aici la Reșița. Telefonul domnului președinte, discuțiile cu domnul primar și cu domnul Filipescu m-au făcut să decid să încep acest proiect. Un proiect frumos, dar nu va fi ușor. Am experiența necesară.

Știți istoria mea, trecutul meu de la Galați, și îmi doresc și aici să parcurg același traseu. Sper ca suporterii să fie aproape de noi și să ne susțină. Am acceptat fără ezitare. Îmi place să muncesc, să fac oamenii fericiți.