Zeljko Kopic a revenit în România şi a oferit prima reacţie după despărţirea de Dinamo

Zeljko Kopic s-a întors în România pentru a-şi lua bagajele şi a vorbit cu presa, chiar pe aeroport, despre plecarea sa de la Dinamo, venită într-un moment care a surprins pe toată lumea.
Antrenorul croat spune că el şi-a dorit să plece de la Dinamo, pentru că a simţit că este decizia cea mai bună pentru ambele părţi.
Zeljko Kopic, prima reacţie după plecarea de la Dinamo
Kopic recunoaşte că nu are vreo înţelegere parafată în acest moment cu alt club, contrat a ceea ce s-a scris.
”Când am venit aici, nu era nimeni, doar Gabi Glăvan mă aștepta. Acum e toată presa. Nu e important cum vii, ci cum pleci. Așa e fotbalul. oamenii, vin, pleacă. Când ești la Dinamo, trebuie să dai totul, iar la final trebuie să fii mândru cu ce ai făcut.
Le urez toate cele bune celor de la Dinamo, să meargă la nivelul următor. Am avut o bună colaborare. Pentru mine, e frumos ce am trăit aici. Când am venit aici toată lumea m-a întrebat unde mă duc? Asta e decizia mea acum. A fost o decizie grea, deoarece am avuto relație foarte emoțională cu Dinamo.
Acum cred că am luat decizia bună. Cred că a fost mai bine pentru toată lumea. Dinamo e un club mare. Am construit ceva împreună. Dinamo era la un alt nivel când am venit aici. Nu am nimic concret acum, au fost discuţii, o să vedem. Nu mă grăbesc. Fanii lui Dinamo o să rămână mereu în inima mea”, a spus Zeljko Kopic.
Nuno Campos, adus în locul lui Zeljko Kopic la Dinamo
Conducerea lui Dinamo a acceptat cererea lui Kopic de reziliere a contractului, fără vreo sumă care să fie plătită de antrenorul croat. Ba mai mult, şefii grupării bucureştene i-au plătit acestuia salariul la zi şi toate bonusurile.
Formaţia alb-roşie s-a mişcat repede şi l-a adus pe Nuno Campos, din campionatul Ungariei, un antrenor portughez care a fost inclusiv secundul lui Paulo Fonseca la AS Roma. Lusitanul a fost extrem de apreciat de maghiari pentru munca depusă, mai ales că în ultimul sezon a terminat pe locul 5 cu Zalaegerszeg, o formaţie fără mare tradiţie în ţara vecină.
- Ionuţ Chirilă îl face praf pe Mourinho: “O să fie un fiasco la Real Madrid. Echipele lui joacă urât! Mie nu-mi place!”
- Iranul a făcut marele anunț! Când va ajunge în SUA pentru primul meci de la Cupa Mondială 2026
- Gigi Becali nu a uitat modul în care Rapidul a transferat un jucător: “Şucu nu a făcut bine ce a făcut”
- Fotbalistul dorit de Marius Baciu la FCSB are preţul stabilit: “A avut oferte importante din Serie A”
- Internaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1