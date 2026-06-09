Zeljko Kopic a revenit în România şi a oferit prima reacţie după despărţirea de Dinamo

Zeljko Kopic s-a întors în România pentru a-şi lua bagajele şi a vorbit cu presa, chiar pe aeroport, despre plecarea sa de la Dinamo, venită într-un moment care a surprins pe toată lumea.

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Antrenorul croat spune că el şi-a dorit să plece de la Dinamo, pentru că a simţit că este decizia cea mai bună pentru ambele părţi.

Zeljko Kopic, prima reacţie după plecarea de la Dinamo

Kopic recunoaşte că nu are vreo înţelegere parafată în acest moment cu alt club, contrat a ceea ce s-a scris.

”Când am venit aici, nu era nimeni, doar Gabi Glăvan mă aștepta. Acum e toată presa. Nu e important cum vii, ci cum pleci. Așa e fotbalul. oamenii, vin, pleacă. Când ești la Dinamo, trebuie să dai totul, iar la final trebuie să fii mândru cu ce ai făcut.

Le urez toate cele bune celor de la Dinamo, să meargă la nivelul următor. Am avut o bună colaborare. Pentru mine, e frumos ce am trăit aici. Când am venit aici toată lumea m-a întrebat unde mă duc? Asta e decizia mea acum. A fost o decizie grea, deoarece am avuto relație foarte emoțională cu Dinamo.