Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB

FCSB încearcă să își întărească lotul în această vară pentru sezonul viitor, însă până atunci roș-albaștrii au analizat situația jucătorilor cărora le expirau contractele. După ce Gigi Becali i-a convins pe Florin Tănase și Mihai Popescu să semneze pe încă doi ani, acum latifundiarul din Pipera a ajuns la o înțelegere și cu Valenntin Crețu, veteranul echipei din capitală.

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FCSB avea pe listă șapte jucători care puteau rămâne liberi de contact la finalul acestui sezon, motiv pentru care clubul a trebuit să decidă pe cine va convinge să rămână, respectiv pe cine va lăsa să plece. Fotbaliștii în speță erau Graovac, Ngezana, Baba Alhassan, Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu și Florin Tănase.

Valentin Crețu semnează prelungirea cu FCSB

Până acum, echipa roș-albastră a decis să îi lase pe Baba și pe Chiricheș să plece, în timp ce lui Popescu i-a prelungit contractul. Mai mult decât atât, Gigi Becali a declarat recent că l-a convins și pe Tănase, golgheterul echipei, să rămână și să semneze pe încă doi ani.

Potrivit digisport.ro, FCSB a mai rezolvat un contract și i-a prelungit și înțelegerea lui Valentin Crețu, care a semnat pe încă un an, respectiv până în 2027. Deși va rămâne la FCSB, veteranul de 37 de ani nu ar mai urma să aibă statut de titular, ci va fi trecut pe bancă.

Pe postul de fundaș dreapta, FCSB vrea să aducă un nou jucător și îi mai are disponibili și pe Alexandru Pantea și Ionuț Cercel. Crețu a fost de acord cu decizia luată de Gigi Becali de a nu-i mai acorda atât de multe minute în schimbul unui nou contract, însă cu siguranță va fi motivat să arate că merită să fie în primul 11.