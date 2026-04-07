Job de vis? Țara cu 4.400 de locuitori caută selecționer pe Facebook

Țara cu cea mai mică populație dintre toate cele 211 membre FIFA caută selecționer într-un mod neconvențional. Montserrat, teritoriu britanic de peste mări, cu doar 4.400 de locuitori, a postat un anunț de angajare direct pe pagina de Facebook a Federației.
Micuța insulă din Caraibe vrea un antrenor care să conducă echipa națională și a „sărit” peste agenți și intermediari. Toți candidații interesați pot trimite un email la mfa.technicaldept@gmail.com, iar data limită pentru aplicanți este 17 aprilie.
Montserrat, locul 175 în clasamentul FIFA
Montserrat ocupă locul 175 în clasamentul FIFA, imediat sub Andorra și Taiwan, dar peste Nepal și Cambodgia. Aflată aproape de Puerto Rico și Antigua & Barbuda, Montserrat are un lot format în majoritate din fotbaliști din ligile regionale din Anglia.
Fără rezultate deosebite de-a lungul istoriei, teritoriul din Caraibe este totuși într-o creștere în ultima perioadă. În preliminariile Cupei Mondiale din 2026, zona Concacaf, Montserrat a fost eliminată în faza a doua, dar a reușit totuși o victorie. A câștigat cu 1-0 în fața celor din Belize, pierzând însă cu Panama, Nicaragua și Guyana.
Cine va fi urmașul lui Lee Bowyer?
Între 2023 și 2025, Montserrat a avut un selecționer cu nume, pe englezul Lee Bowyer. Fostul jucător de la Leeds sau Newcastle a câștigat patru meciuri pe banca micuței naționale. În afara succesului cu Belize, a învins Republica Dominicană, Barbados și Bonaire.
Noul selecționer trebuie să aibă experiență între trei și cinci ani în fotbal, potrivit anunțului de pe Facebook. Nu este obligatorie licența PRO, ci o licență UEFA B, pentru cei din Europa, respectiv Concacaf B sau CONMEBOL B, pentru alți aplicanți.
● Nico Gordon (fundaș central, 23 de ani, de la Monterey Bay din MLS) e cel mai valoros jucător din Montserrat, cotat la 200.000 de euro de Transfermarkt.
● Alex Dyer (35 de ani, de la St Albans City, liga a șaptea engleză) este decanul de selecții al echipei naționale, cu 36 de selecții.
● Capitala oficială a statului Montserrat este Plymouth, oraș abandonat în 1997, după erupția vulcanului Soufrière Hills! În prezent, instituțiile funcționează la Brades până când va fi gata noua capitală, Little Bay.
