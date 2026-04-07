Job de vis? Țara cu 4.400 de locuitori caută selecționer pe Facebook

Ionuţ Axinescu Publicat: 7 aprilie 2026, 17:45

Montserrat este pe locul 175 în clasamentul FIFA

Țara cu cea mai mică populație dintre toate cele 211 membre FIFA caută selecționer într-un mod neconvențional. Montserrat, teritoriu britanic de peste mări, cu doar 4.400 de locuitori, a postat un anunț de angajare direct pe pagina de Facebook a Federației.

Micuța insulă din Caraibe vrea un antrenor care să conducă echipa națională și a „sărit” peste agenți și intermediari. Toți candidații interesați pot trimite un email la mfa.technicaldept@gmail.com, iar data limită pentru aplicanți este 17 aprilie.

Montserrat ocupă locul 175 în clasamentul FIFA, imediat sub Andorra și Taiwan, dar peste Nepal și Cambodgia. Aflată aproape de Puerto Rico și Antigua & Barbuda, Montserrat are un lot format în majoritate din fotbaliști din ligile regionale din Anglia.

Fără rezultate deosebite de-a lungul istoriei, teritoriul din Caraibe este totuși într-o creștere în ultima perioadă. În preliminariile Cupei Mondiale din 2026, zona Concacaf, Montserrat a fost eliminată în faza a doua, dar a reușit totuși o victorie. A câștigat cu 1-0 în fața celor din Belize, pierzând însă cu Panama, Nicaragua și Guyana.

Cine va fi urmașul lui Lee Bowyer?

Între 2023 și 2025, Montserrat a avut un selecționer cu nume, pe englezul Lee Bowyer. Fostul jucător de la Leeds sau Newcastle a câștigat patru meciuri pe banca micuței naționale. În afara succesului cu Belize, a învins Republica Dominicană, Barbados și Bonaire.

Noul selecționer trebuie să aibă experiență între trei și cinci ani în fotbal, potrivit anunțului de pe Facebook. Nu este obligatorie licența PRO, ci o licență UEFA B, pentru cei din Europa, respectiv Concacaf B sau CONMEBOL B, pentru alți aplicanți.

● Nico Gordon (fundaș central, 23 de ani, de la Monterey Bay din MLS) e cel mai valoros jucător din Montserrat, cotat la 200.000 de euro de Transfermarkt.
● Alex Dyer (35 de ani, de la St Albans City, liga a șaptea engleză) este decanul de selecții al echipei naționale, cu 36 de selecții.
● Capitala oficială a statului Montserrat este Plymouth, oraș abandonat în 1997, după erupția vulcanului Soufrière Hills! În prezent, instituțiile funcționează la Brades până când va fi gata noua capitală, Little Bay.

 

Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajuteAnalist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”
Fanatik.ro
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”
19:46

Cristi Chivu, cu o mână pe titlu! Singurul precedent care o ține în gardă pe Inter în lupta pentru Scudetto
19:35

Lovitură înainte de Barcelona – Atletico, meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs! Cine va fi marele absent
19:21

FotoSe naște o nouă forță în Italia! După Leipzig și Salzburg, Red Bull vrea să construiască o nouă putere
19:13

Liverpool a luat decizia în ceea ce îl privește pe Isak, înaintea meciului cu PSG din Champions League
19:10

Gigi Becali vrea să dea lovitura în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Anunțul făcut de avocatul FCSB
18:49

Mesaj șocant pentru Mircea Lucescu, aflat în stare critică: “Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas-bun de la mama”
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici
