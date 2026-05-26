Cu ce echipe negociază Cosmin Olăroiu

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 16:54

Cosmin Olaroiu / Hepta

Mai mult ca sigur Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu va mai continua pe banca naționalei din Emiratele Arabe Unite. Pe fir au intrat destul de rapid două cluburi importante, care i-au şi făcut ofertă, iar tehnicianul român are de unde alege.

Cosmin Olăroiu, cel care a câștigat peste 20 trofee în Orient cu Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, se vede nevoit să părăsească în curând naţionala Emiratelor Arabe Unite, după ce şi-a ratat obiectivul: calificarea la Campionatul Mondial.

Tehnicianul român încă este în funcţie, dar asta până când în locul lui se va face o altă numire. Presa din Croaţia anunţă că Zlatko Dalic este favorit să-i ia locul.

În acest context, două cluburi ar fi luat deja legătura cu tehnicianul român.

Ziariştii de la Emarat Al Youm scriu că „Al Jazira este interesată să-l aducă pe Olăroiu, dar Al Nasr a intrat în cursă cu o ofertă financiară mai consistentă”. Aceştia mai notează: „Al Jazira s-ar putea retrage din cursă, deoarece nu dorește să intre într-o licitație pentru semnătura lui”.

Cosmin Olăroiu le-a mai antrenat în Emirate pe Al Ain, Shabab Al Ahli și Al Sharjah.

