Au apărut imaginile! Momentul în care patronul din Premier League a început bătaie în tribune. Video

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 14:14

Imaginile scandalului de la Olympiakos - Real Madrid. Foto: Captură @ X

Duelul din Euroligă, dintre Olympiakos și Real Madrid, a produs un moment neașteptat ce l-a avut în primplan pe Evangelos Marinakis, patronul formației elene și acționarul majoritar de la Nottingham Forest, un personaj controversat în Grecia.

Acesta a avut un conflict cu Grigoris Dimitriadis, nepotului fostului secretar general al guvernului, Kyriakos Mitsotakis, chiar în tribunele arenei, iar omul de afaceri a ieșit mai șifonat, având tricoul rupt după altercație.

Cum a început scandalul de la meciul dintre Olympiakos și Real Madrid

În timp ce cobora scările din sala unde s-a disputat partida dintre Olympiakos și Real Madrid, Evangelos Marinakis l-a reperat pe Grigoris Dimitriadis, cel cu care a avut o scurtă discuție, de câteva secunde, după care lucrurile au degenerat. Patronul formației elene l-a lovit cu palma peste față pe Dimitriadis, moment în care acesta a ripostat.

L-a lovit cu pumnul pe acționarul de la Nottingham Forest și l-a prins de tricou pe acesta, încercând să-l tragă spre el pentru a continua să-i aplice o corecție fizică. În ajutorul lui Marinakis au venit repede mai mulți oameni din anturajul său și s-au spus cuvinte grele în acel meleu, relatează presa din Grecia. Omul de afaceri a fost nevoit să părăsească arena, asta pentru că avea tricoul rupt și tocmai ce ieșise șifonat din altercație.

Evangelos Marinakis, acuzat de trafic de droguri

Evangelos Marinakis este unul dintre cei mai influenți și controversați oameni din fotbalul european. Magnatul grec și-a construit averea în industria maritimă, iar în ultimii ani a devenit cunoscut mai ales prin investițiile din sport și media. Marinakis controlează clubul grec Olympiacos și echipa engleză Nottingham Forest, dar imaginea sa publică a fost frecvent asociată cu scandaluri, conflicte și acuzații privind influența exercitată în fotbalul elen.

De-a lungul timpului, numele său a apărut în anchete legate de presupuse aranjamente de meciuri, violențe între suporteri și relații tensionate cu autoritățile din Grecia. Cea mai gravă controversă legată de Marinakis a fost asocierea numelui său cu dosarul „Noor 1”, un caz uriaș de trafic de heroină investigat în Grecia după capturarea unui vas cu peste două tone de droguri în 2014.

