Au apărut imaginile! Momentul în care patronul din Premier League a început bătaie în tribune. Video

Duelul din Euroligă, dintre Olympiakos și Real Madrid, a produs un moment neașteptat ce l-a avut în primplan pe Evangelos Marinakis, patronul formației elene și acționarul majoritar de la Nottingham Forest, un personaj controversat în Grecia.
Acesta a avut un conflict cu Grigoris Dimitriadis, nepotului fostului secretar general al guvernului, Kyriakos Mitsotakis, chiar în tribunele arenei, iar omul de afaceri a ieșit mai șifonat, având tricoul rupt după altercație.
Cum a început scandalul de la meciul dintre Olympiakos și Real Madrid
În timp ce cobora scările din sala unde s-a disputat partida dintre Olympiakos și Real Madrid, Evangelos Marinakis l-a reperat pe Grigoris Dimitriadis, cel cu care a avut o scurtă discuție, de câteva secunde, după care lucrurile au degenerat. Patronul formației elene l-a lovit cu palma peste față pe Dimitriadis, moment în care acesta a ripostat.
L-a lovit cu pumnul pe acționarul de la Nottingham Forest și l-a prins de tricou pe acesta, încercând să-l tragă spre el pentru a continua să-i aplice o corecție fizică. În ajutorul lui Marinakis au venit repede mai mulți oameni din anturajul său și s-au spus cuvinte grele în acel meleu, relatează presa din Grecia. Omul de afaceri a fost nevoit să părăsească arena, asta pentru că avea tricoul rupt și tocmai ce ieșise șifonat din altercație.
Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο
φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.
Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο @grigoris_d αντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του… pic.twitter.com/oueiom3Qui
— Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) May 25, 2026
Evangelos Marinakis, acuzat de trafic de droguri
Evangelos Marinakis este unul dintre cei mai influenți și controversați oameni din fotbalul european. Magnatul grec și-a construit averea în industria maritimă, iar în ultimii ani a devenit cunoscut mai ales prin investițiile din sport și media. Marinakis controlează clubul grec Olympiacos și echipa engleză Nottingham Forest, dar imaginea sa publică a fost frecvent asociată cu scandaluri, conflicte și acuzații privind influența exercitată în fotbalul elen.
De-a lungul timpului, numele său a apărut în anchete legate de presupuse aranjamente de meciuri, violențe între suporteri și relații tensionate cu autoritățile din Grecia. Cea mai gravă controversă legată de Marinakis a fost asocierea numelui său cu dosarul „Noor 1”, un caz uriaș de trafic de heroină investigat în Grecia după capturarea unui vas cu peste două tone de droguri în 2014.
