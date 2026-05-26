Haos total în Spania: au sărbătorit calificarea în play-off cu un gol în minutul 90+15, dar Real Madrid le-a pus capac

Real Madrid este protagonista unui haos de nedescris petrecut în a treia ligă spaniolă. Ultima etapă din Grupa 1 din Primera Federación a generat o situație pe cât de tensionată, pe atât de incredibilă.
Concret, trei echipe s-au bătut pentru poziția a cincea, ultima care duce în play-offul pentru promovare în Segunda División. Pontevedra, Barakaldo și Castilla (a doua echipă a lui Real Madrid) au terminat toate trei cu câte 58 de puncte, astfel că departajarea s-a făcut la meciuri directe. Doar că n-a fost deloc atât de simplu.
Au crezut că s-au calificat în play-off după un gol în 90+15!
În ultima rundă, Pontevedra a remizat acasă, 2-2, cu Avilés, datorită unui gol marcat în minutul 15 al prelungirilor! Imediat, gazdele au sărbătorit locul al cincilea în clasament, echivalent cu calificarea în play-off. La un clasament în trei, cu Barakaldo și Castilla, Pontevedra avea șapte puncte și golaveraj 3-1. Castilla, tot cu șapte puncte, și golaveraj 4-3, urma să încheie pe șase, în timp ce Barakaldo, cu doar trei puncte, a fost pe șapte.
Presa din Pontevedra a salutat calificarea echipei în play-off, în timp ce clubul a postat „Suntem în play-off” pe rețelele sociale. Ba mai mult, inclusiv cei de la Real Madrid au scris pe site-ul clubului că echipa a doua a ratat play-offul de promovare! „Golurile lui Pol Fortuny și Joan Martínez (n.r. – Castilla a făcut egal, 2-2, cu Guadalajara în ultima etapă) nu au fost suficiente pentru ca echipa noastră să joace play-offul de promovare în Segunda”, au notat, resemnați cei de la Madrid.
🔚 FINAL EN PASARÓN 🏟️♥️
SOOOOMOS DE PLAY OFF
Pontevedra CF 2-2 Real Avilés
Encontro patrocinado por Exalta e Acuña #PontevedraCFRealAvilesInd #PrimeraFederacion | #VersusELearning pic.twitter.com/InlTuUVigT
— Pontevedra CF 🦴 (@PontevedraCFSAD) May 23, 2026
Răsturnare de situație: Pontevedra, pe șase, Castilla merge la baraj
Situația a luat o altă întorsătură peste două ore, atunci când Federația din Spania (RFEF) a postat clasamentul final, cu Real Madrid Castilla pe poziția a cincea și Pontevedra în spatele madrilenilor. Aparent, regulamentul RFEF este diferit de cel UEFA. La egalitate de puncte în trei echipe, se face într-adevăr un clasament în trei, doar că el nu este final!
A treia în această ierarhie, în speță Barakaldo, este exclusă și trimisă pe poziția a șaptea, în timp ce cele două formații rămase sunt departajate, din nou, prin meciuri directe. În acest caz, Pontevedra a stat mai prost decât Castilla, cu care a remizat, 0-0, pe teren propriu și a pierdut în deplasare, 0-1.
„Nu ne pierdem speranța!”
Astfel, Real Madrid B se pregătește de semifinala play-offului, contra catalanilor de la Sabadell, pe 29 mai. Pontevedra a trimis între timp o contestație, respinsă de Federație, dar va continua să își caute dreptatea. „Normele UEFA ne dau dreptate. Nu ne vom pierde speranța pe care o avem”, a anunțat clubul din Galicia.
Pontevedra, înființată în 1941, a jucat șase sezoane în La Liga, ultima oară în 1970, și nouă în Segunda División, cel mai recent în 1977. Echipa are strânse legături cu Deportivo La Coruña, abia promovată în La Liga, de unde a împrumutat trei jucători în această stagiune.
