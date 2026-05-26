Haos total în Spania: au sărbătorit calificarea în play-off cu un gol în minutul 90+15, dar Real Madrid le-a pus capac

Real Madrid este protagonista unui haos de nedescris petrecut în a treia ligă spaniolă. Ultima etapă din Grupa 1 din Primera Federación a generat o situație pe cât de tensionată, pe atât de incredibilă.

Concret, trei echipe s-au bătut pentru poziția a cincea, ultima care duce în play-offul pentru promovare în Segunda División. Pontevedra, Barakaldo și Castilla (a doua echipă a lui Real Madrid) au terminat toate trei cu câte 58 de puncte, astfel că departajarea s-a făcut la meciuri directe. Doar că n-a fost deloc atât de simplu.

Au crezut că s-au calificat în play-off după un gol în 90+15!

În ultima rundă, Pontevedra a remizat acasă, 2-2, cu Avilés, datorită unui gol marcat în minutul 15 al prelungirilor! Imediat, gazdele au sărbătorit locul al cincilea în clasament, echivalent cu calificarea în play-off. La un clasament în trei, cu Barakaldo și Castilla, Pontevedra avea șapte puncte și golaveraj 3-1. Castilla, tot cu șapte puncte, și golaveraj 4-3, urma să încheie pe șase, în timp ce Barakaldo, cu doar trei puncte, a fost pe șapte.

Presa din Pontevedra a salutat calificarea echipei în play-off, în timp ce clubul a postat „Suntem în play-off” pe rețelele sociale. Ba mai mult, inclusiv cei de la Real Madrid au scris pe site-ul clubului că echipa a doua a ratat play-offul de promovare! „Golurile lui Pol Fortuny și Joan Martínez (n.r. – Castilla a făcut egal, 2-2, cu Guadalajara în ultima etapă) nu au fost suficiente pentru ca echipa noastră să joace play-offul de promovare în Segunda”, au notat, resemnați cei de la Madrid.