Gheorghe Tadici, foarte afectat de ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu: “A fost şi este un model pentru mine”

Antrenorul echipei HC Zalău, fostul selecţioner al României, Gheorghe Tadici (74 de ani), i-a transmis multă sănătate lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul selecţioner al naţionalei României trece prin momente grele. “Il Luce” luptă pentru viaţa lui la Spitalul Universitar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimele veşti de la medicii de la Spitalul Universitar nu sunt deloc bune. În urma unui CT, medicii au constatat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de tromboembolism pulmonar. Doctorii au decis ca Mircea Lucescu să nu mai fie operat din pricina stării grave în care se află.

Gheorghe Tadici: “Îmi pare rău că Mircea Lucescu este în situaţia în care este”

“(n.r: Ce şanse daţi naţionalei olimpice să ajungă la Jocurile Olimpice, peste doi ani?) E timp să se adopte o strategie bună. Din păcate, după cum ştiţi, nişte interese din astea colaterale fac ca echipa naţională să fie slăbită. Foarte multe componente au declarat că nu au minute şi nu au timp de joc la echipele de club. Federaţia nu este a cluburilor. Am spus-o şi în cadrul Consiliului de Administraţie, Federaţia trebuie să se ocupe de toate loturile şi echipele naţionale. Ca să vă răspund la întrebarea pe care mi-aţi pus-o, în următorii doi ani ne vom apleca mai mult.

E nevoie să lărgim fondul de jucătoare şi jucători români. În condiţiile de astăzi, când într-o echipă de club de liga întâi sunt 10, 11, 12 jucători străini, îşi fac cu greu loc jucătorii străini. Nu poţi să creşti stând pe bancă sau în tribune.

(n.r: Pe cine mizaţi să ajungă în Final Four, CSM sau Bistriţa?) Pot să ajungă şi amândouă, poate şi să nu ajungă niciuna. Cred că CSM-ul are forţa, prin componenţa lotului, prin valoarea jucătoarelor, prin individualităţile pe care le are, prin experienţa acestor jucătoare. Are şi Bistriţa jucătoare foarte bune, dar nu cu atâta experienţă şi nu atât de călite în competiţii din acestea foarte tari.