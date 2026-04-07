Dennis Man, imagini de colecție de la parada campionilor de la PSV: “În viața mea n-am mai văzut așa ceva”

PSV Eindhoven a sărbătorit astăzi, 7 aprile, câștigarea celui de-al 27-lea titlu, iar Dennis Man s-a aflat și el în mod evident printre jucătorii care au fost premiați. Fotbaliștii lui Peter Bosz au fost încoronați cu trofeul Eredivisie pe propriul stadion și au sărbătorit alături de fani reușita pe străzile orașului olandez.

Dennis Man a cucerit duminică primul său titlu de campion din carieră, după ce PSV și-a asigurat trofeul cu cinci etape înainte de final, la capătul unei etape în care toate rezultatele au curs în favoarea ei. După ce trupa din Eindhoven a câștigat dramatic pe teren propriu contra lui Utrecht, scor 4-3, Feyenoord, ocupanta locului secund, ar fi trebuit să câștige cu Volendam ca să păstreze șanse matematice la campionat, ceea ce nu s-a întâmplat.

Cum s-a sărbătorit în Eindhoven titlul 27 al PSV-ului? Dennis Man, printre protagoniști

La două zile distanță după ce PSV a câștigat matematic titlul în Olanda a venit și ziua cea mare pentru elevii lui Peter Bosz, cea a încoronării. În arena alb-roșiilor, Philips Stadion, jucătorii și suporterii s-au strâns pentru a sărbători al 27-lea titlu.

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗩 𝗘𝗜𝗡𝗗𝗢𝗩𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗖̧𝗨 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗘́𝗘 🏆❤️🤍

3 championnats de suite pour Peter Bosz 🇳🇱 🥵

După cum se procedează în toate campionatele, crainicul echipei a prezentat fiecare jucător înainte să intre pe gazon, iar în momentul în care toată echipa s-a strâns, a fost ridicat trofeul. După momentul de pe stadion, Dennis Man și colegii săi au mers cu autocarul prin Eindhoven și au sărbătorit câștigarea campionatului.