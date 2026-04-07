Dennis Man, imagini de colecție de la parada campionilor de la PSV: “În viața mea n-am mai văzut așa ceva”

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 18:20

Dennis Man, cu trofeul de campion al PSV-ului / Instagram psv

PSV Eindhoven a sărbătorit astăzi, 7 aprile, câștigarea celui de-al 27-lea titlu, iar Dennis Man s-a aflat și el în mod evident printre jucătorii care au fost premiați. Fotbaliștii lui Peter Bosz au fost încoronați cu trofeul Eredivisie pe propriul stadion și au sărbătorit alături de fani reușita pe străzile orașului olandez.

Dennis Man a cucerit duminică primul său titlu de campion din carieră, după ce PSV și-a asigurat trofeul cu cinci etape înainte de final, la capătul unei etape în care toate rezultatele au curs în favoarea ei. După ce trupa din Eindhoven a câștigat dramatic pe teren propriu contra lui Utrecht, scor 4-3, Feyenoord, ocupanta locului secund, ar fi trebuit să câștige cu Volendam ca să păstreze șanse matematice la campionat, ceea ce nu s-a întâmplat.

Cum s-a sărbătorit în Eindhoven titlul 27 al PSV-ului? Dennis Man, printre protagoniști

La două zile distanță după ce PSV a câștigat matematic titlul în Olanda a venit și ziua cea mare pentru elevii lui Peter Bosz, cea a încoronării. În arena alb-roșiilor, Philips Stadion, jucătorii și suporterii s-au strâns pentru a sărbători al 27-lea titlu.

După cum se procedează în toate campionatele, crainicul echipei a prezentat fiecare jucător înainte să intre pe gazon, iar în momentul în care toată echipa s-a strâns, a fost ridicat trofeul. După momentul de pe stadion, Dennis Man și colegii săi au mers cu autocarul prin Eindhoven și au sărbătorit câștigarea campionatului.

Fanii PSV-ului au oferit imagini memorabile, susținându-și într-un număr imens favoriții într-un moment atât de important pentru ei. Dennis Man a imortalizat cele mai importante momente de la paradă și le-a postat pe rețelele sociale.

Dennis Man, declarație fabuloasă din autocar

E absolut uimitor. Complet fantastic. În viața mea n-am mai văzut așa ceva. E primul meu campionat câștigat. Sunt atât de fericit să fiu parte a acestei familii.

Trebuie să câștigăm titlul și anul viitor. Sunt atât de mulți oameni veniți, ne bucurăm foarte mult că am câștigat acest trofeu. Este atât de important pentru oraș.

Dacă sunt un «party animal»? Nu, nu chiar. Sunt un tip liniștit. Dar acum trebuie să sărbătorim. Să lungim petrecerea până noaptea târziu“, a spus extrema olandezilor, potrivit espn.nl.

