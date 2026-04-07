Home | Fotbal | Liga 1 | “A aruncat în aer vestiarul” Mirel Rădoi, criticat dur de un component al Generaţiei de Aur!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 aprilie 2026, 18:04

Comentarii
Mirel Rădoi, la un meci / Sport Pictures

Mirel Rădoi (45 de ani) a fost criticat dur de Florin Prunea (57 de ani). Componentul Generaţiei de Aur l-a acuzat pe Rădoi că “a aruncat în aer” vestiarul de la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea a susţinut că venirea lui Filipe Coelho (45 de ani) a fost de bun augur pentru Universitatea Craiova. Prunea a dat exemplul lui Anzor Mekvabishvili (24 de ani), care nu evolua la Craiova când pe banca oltenilor era Rădoi. Anzor a deschis scorul în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, cu un şut de senzaţie.

“În timpul lui Mirel Rădoi, Anzor nu juca. Rădoi nu se certa doar cu Anzor. Rădoi a aruncat în aer vestiarul ăla, la un moment dat. De vreo două, trei ori. Și prima dată când a plecat (n.r.: de la Craiova). Anzor îți câștigă acum meci după meci. E jucător de echipă națională a Georgiei și nu juca.

Mie mi se pare că Filipe Coelho a adus liniște la echipa asta, ceea ce a lipsit în mandatul lui Rădoi. Un merit important îl are și Mario Felgueiras. El l-a adus pe Coelho. Își face treaba foarte bine”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

În urma victoriei cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a egalat-o la puncte pe liderul U Cluj. Cele două echipe se vor întâlni etapa viitoare, într-un meci crucial pentru titlu. Cele două formaţii, care au acumulat 36 de puncte, se află la 5 lungimi în faţa locului 3, ocupat de Rapid şi la 6 de locul 4, ocupat de CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

U Cluj – Universitatea Craiova se va disputa luni, 13 aprilie, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
