“A aruncat în aer vestiarul” Mirel Rădoi, criticat dur de un component al Generaţiei de Aur!

Mirel Rădoi (45 de ani) a fost criticat dur de Florin Prunea (57 de ani). Componentul Generaţiei de Aur l-a acuzat pe Rădoi că “a aruncat în aer” vestiarul de la Universitatea Craiova.

Florin Prunea a susţinut că venirea lui Filipe Coelho (45 de ani) a fost de bun augur pentru Universitatea Craiova. Prunea a dat exemplul lui Anzor Mekvabishvili (24 de ani), care nu evolua la Craiova când pe banca oltenilor era Rădoi. Anzor a deschis scorul în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, cu un şut de senzaţie.

Florin Prunea, extrem de acid la adresa lui Mirel Rădoi: “A aruncat în aer vestiarul de la Craiova”

“În timpul lui Mirel Rădoi, Anzor nu juca. Rădoi nu se certa doar cu Anzor. Rădoi a aruncat în aer vestiarul ăla, la un moment dat. De vreo două, trei ori. Și prima dată când a plecat (n.r.: de la Craiova). Anzor îți câștigă acum meci după meci. E jucător de echipă națională a Georgiei și nu juca.

Mie mi se pare că Filipe Coelho a adus liniște la echipa asta, ceea ce a lipsit în mandatul lui Rădoi. Un merit important îl are și Mario Felgueiras. El l-a adus pe Coelho. Își face treaba foarte bine”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

În urma victoriei cu CFR Cluj, Universitatea Craiova a egalat-o la puncte pe liderul U Cluj. Cele două echipe se vor întâlni etapa viitoare, într-un meci crucial pentru titlu. Cele două formaţii, care au acumulat 36 de puncte, se află la 5 lungimi în faţa locului 3, ocupat de Rapid şi la 6 de locul 4, ocupat de CFR Cluj.