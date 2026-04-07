“Te-ai întoarce la FCSB?” Dică, răspuns tranşant! A recunoscut că a făcut schimbări la ordinul lui Gigi Becali

Nicolae Dică (45 de ani) a dezvăluit că, în perioada în care o antrena pe FCSB, a făcut schimbări la ordinul patronului Gigi Becali. Dică a avut două mandate pe banca FCSB-ului, în 2017-2018 şi iulie-noiembrie 2022.

Întrebat dacă s-ar întoarce la FCSB, Nicolae Dică a răspuns tranşant că nu în condiţiile precedentelor mandate pe care le-a avut la echipa patronată de Gigi Becali.

Nicolae Dică, întrebat dacă s-ar întoarce la FCSB: “În așa condiții nu m-aș mai duce”

“(n.r.: S-a întâmplat să faci o schimbare cu care nu erai de acord?) Au fost momente, da (n.r: când o antrena pe FCSB), dar, în general, vorbeam înainte de joc. Vorbeam cu MM (n.r.: Mihai Stoica), cu patronul, înainte de joc. «Îi avem pe bancă pe ăia, pe ăia, vedem cine ar intra».

“(n.r.: Te-ai mai întoarce la FCSB în aceleași condiții?) Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”, a spus Nicolae Dică pentru digisport.ro.

Nicolae Dică e liber de contract din toamna lui 2025, atunci când s-a despărţit de Concordia Chiajna. În cariera de antrenor le-a mai pregătit pe Argeş, Voluntari, FCU Craiova sau Mioveni. A fost şi selecţionerul naţionalei U23 a României, pentru o lună şi jumătate, în perioada iunie-iulie 2021.