„S-a izolat complet” Decizia lui Hamilton după coșmarul de la Ferrari

Lewis Hamilton a avut un prim sezon dezamăgitor la Ferrari. „Cel mai slab din carieră” după cum l-a numit chiar el. Asta după ce nu a prins niciun podium într-un întreg sezon, pentru prima dată de când era în Formula 1. Și a strâns doar 156 de puncte, cel mai slab punctaj al său de când a apărut sistemul de punctare modern, în 2010.
Însă noul sezon a început la polul opus pentru Hamilton și Ferrari. Iar totul se datorează unui pact pe care pilotul britanic l-a făcut cu constructorul italian la finalul sezonului precedent.
Hamilton, all-in la Ferrari
Hamilton a obținut primul său podium la Ferrari în China, iar în Japonia a terminat pe locul 6. Transformarea a fost totală: Hamilton a venit cu mult mai multă încredere decât în orice moment al sezonului 2025.
Iar totul se datorează unui „pact de fier” pe care l-a avut cu Ferrari. În iarnă, în timpul pauzei dintre sezoane, Hamilton și-a sacrificat orice plan personal. Britanicul s-a mutat la propriu la Fiorano cu rulota sa: conform dezvăluirii făcute de Formula Technica, a fost vorba despre o „izolare voluntară”.
Hamilton a vrut astfel să stea în permanență lângă echipă și a petrecut ore întregi în simulator și în discuții cu inginerii Ferrari. Astfel, și-a pus amprenta mult mai puternic asupra monopostului SF-26, iar rezultatele se văd.
Următoarea cursă de Formula 1 este transmisă în Universul Antena în perioada 1-3 mai și are loc la Miami.
