AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 7 aprilie

Publicat: 7 aprilie 2026, 17:41

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 7 aprilie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile despre rapidistul Kader Keita. Femeia lovită de el pe trecerea de pietoni a decedat în această dimineaţă.

AntenaSport Update 7 aprilie

1. Noi probleme pentru Keita

Victima accidentului rutier provocat de Kader Keita a murit marţi dimineaţă. Încadrarea penală a fotbalistului de la Rapid se va schimba, urmând să fie anchetat pentru ucidere din culpă.

2. Gâlcă vrea să plece

Cutremur în Giuleşti! Costel Gâlcă vrea să plece de la Rapid. Antrenorul este nemulţumit de faptul că nu i-au fost aduşi jucătorii doriţi în perioada de mercato din iarnă.

3. Interes pentru Steaua

Pe AS.ro vezi ce investitori străini sunt aşteptaţi la Steaua. Doi giganţi din Turcia vor să readucă echipa din Ghencea în Liga 1.

4. Repaus pentru Ianis Hagi

Urmează câteva săptămâni de repaus pentru Ianis Hagi. Fotbalistul lui Alanyaspor are un edem muscular şi va fi indisponibil, după accidentarea suferită în duelul cu Gaziantep.

5. Raţiu, în echipa etapei

Andrei Raţiu a trecut peste meciurile slabe de la naţională şi a fost inclus în echipa etapei din La Liga. El a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo în duelul cu Elche.

