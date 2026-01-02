"I-au pus sabia la gât soției mele" Dănuţ Lupu, dezvăluire şocantă din perioada în care juca la Rapid! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 2 ianuarie 2026, 15:24

Dănuţ Lupu (58 de ani) a făcut o dezvăluire şocantă din perioada în care evolua la Rapid. Fostul internaţional român a povestit că anumite persoane au ameninţat-o cu sabia pe soţia lui. Respectivele persoane credeau că el nu şi-ar fi apărat corect şansele în finala Cupei din 1995, câştigată de Petrolul cu 1-0, cu Rapid.

Petrolul s-a impus atunci la loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar a fost 1-1. Ambele goluri ale meciului au fost marcate în ultimele 10 minute ale timpului regulamentar. Petrolul a deschis scorul în minutul 82, prin Andreicuţ, iar Rapid a egalat în minutul 87, cu golul lui Iulian Chiriţă.

Dănuţ Lupu, poveste şocantă din perioada în care juca la Rapid

Din echipa Petrolului făceau parte portarul Ştefan Preda, care s-a transferat ulterior la Dinamo şi Vivi Răchită, mai apoi fotbalist al Stelei. Rapid îi avea în lot, pe lângă Lupu, pe Adrian Matei, Tibi Curt, Florin Constantinovici sau Jean Vlădoiu. Antrenorul Petrolului era Ion Marin, în timp ce pe banca giuleştenilor se afla Sorin Cârţu.

“Am avut parte de istorii și atunci când am pierdut finala Cupei cu Rapidul. Ciorbă (n.r.: Dumitru Tudor) și Udilă (n.r.: Dănuț Udilă, zis Văncică) i-au pus sabia la gât soției mele. La celebra finală Rapid – Petrolul din 1995.

(n.r.: De ce?) Că, vezi Doamne, am vândut eu meciul. Am povestit finala aia, toată istoria. Banii au ajuns la mine, eu i-am dat lui George Copos. Domnul Copos a zis să-i dau înapoi că pe el nu-l vinde nimeni. De multe ori când ești corect nu e bine.

Cineva mi-a zis: ‘Ține banii’ și i-am răspuns: ‘Nu pot să fac chestia asta’. Cu toate că lumea are o părere foarte proastă despre mine și nu știu de ce. Cine mă cunoaște știe… Pe vremea aia am avut 120.000 și i-am dus domnului Copos. Puteam să-i țin eu”, a povestit Dănuţ Lupu pentru fanatik.ro.

Jean Vlădoiu l-a acuzat pe Dănuţ Lupu că ar fi “trântit” acea partidă. Actualul antrenor din acte al Unirii Slobozia susţinea că Lupu le-ar fi propus giuleştenilor câte 1.000 de dolari pentru a face “blat” cu Dinamo. El acuza că Lupu s-ar fi “răzbunat” la finala Cupei din 1995 fiindcă giuleştenii nu au vrut să “trântească” meciul cu Dinamo. “Am simţit ceva la finala Cupei”, declara Vlădoiu.

Portarul “lupilor galbeni”, Ştefan Preda, spunea că nu crede în această variantă. “Prostii! Dacă era așa, rata în primul rând penalty-ul de la departajare”, declara Ştefan Preda.

