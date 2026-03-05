Adrian Mutu, entuziasmat de lovitura dată de "câini" pe piaţa transferurilor: "Excelent! Unul din cei mai buni" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu, entuziasmat de lovitura dată de “câini” pe piaţa transferurilor: “Excelent! Unul din cei mai buni”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 23:35

Adrian Mutu / Sport Pictures

Adrian Mutu (47 de ani) a lăudat cel mai recent transfer făcut de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). “Briliantul” e de părere că fostul atacant al naţionalei poate da un randament extraordinar în tricoul alb-roşiilor.

George Puşcaş e aşteptat să debuteze pentru Dinamo în play-off. “Câinii” au probleme în centrul atacului, în condiţiile în care Karamoko (26 de ani) s-a accidentat. Ca vârf de atac, Dinamo se bazează acum doar pe Alex Pop (26 de ani), care a marcat în sfertul din Cupă cu Metalul Buzău, şi pe Alberto Soro (26 de ani), care e o improvizaţie a lui Kopic pe acel post.

Adrian Mutu a lăudat aducerea lui George Puşcaş la formaţia lui Kopic: “Un transfer excelent! Nu cu mult timp în urmă era titular în naţionala noastră”

“Un transfer bun pentru sezonul viitor. Un transfer excelent! Eu cred că poate să dea mult pentru Dinamo în campionatul nostru. Un jucător care, atunci când e în formă, e peste nivelul multora. E poate unul dintre cei mai buni din ligă.

Să nu uităm că nu în urmă cu mult timp era titular în echipa noastră națională. Despre ce vorbim?”, a spus Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Cotat la 900.000 de euro de către transfermarkt.com, George Puşcaş nu a mai jucat un meci din vara anului trecut. A apărut ultima oară pe teren pe 1 iunie 2025, într-un meci Bodrumspor – Beşiktaş 0-4, din campionatul Turciei. A înscris ultimul gol pe 28 martie 2025, în Bodrumspor – Fenerbahce 2-4.

Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!

Dinamo a învins-o la limită, cu 1-0, pe Metalul Buzău, echipă din liga a doua, în ultimul sfert de finală al Cupei României. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 26 de Alex Pop, cu o lovitură superbă de cap, după o centrare excelentă a lui Raul Opruţ. Anterior, buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.

“Câinii” au avut două bare în a doua repriză, prin Danny Armstrong (min. 55) şi Alex Pop (min. 79). Echipa lui Kopic s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, acolo unde o va întâlni pe Universitatea Craiova.

