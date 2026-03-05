Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 19:43

Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac / Captură Instagram

După multe zile de incertitudine, zborurile din Dubai s-au reluat. O poză a devenit rapid virală în România, iar în ea se văd Alex Bodi, Bogdan de la Ploieşti şi Alexandru Ţiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea.

BDLP și Bodi au fost prinși pe teritoriul Dubaiului mai mult decât au prevăzut în primă instanță. Bodi se întorcea dintr-o vacanță din Vietnam, pe care a petrecut-o alături de iubita lui Anca Kim. Cât îl privește pe Alexandru Țiriac acesta părea abătut, din câte susţin cei de la evz.ro. Proaspăt despărțit de Sorana Cârstea, el a fost surpins în imagine îngândurat.

Fiul fostului jucător de tenis locuiește de 7 ani în Dubai şi întreaga lui familie este stabilită acolo.

Alexandru Ţiriac a vorbit recent și despre situația tensionată din Emiratele Arabe Unite, după atacul Iranului cu drone și rachete. Acesta spune că pierderile economice sunt foarte mari.

„Au fost atrași în război fără a fi vina lor. Au suferit pierderi economice uriașe. Totuși au rămas Elveția țărilor din Golf”, a scris acesta.

 

Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la KogălniceanuRăzboiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
