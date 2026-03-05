Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina - Antena Sport

Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar staff-ul tehnic a luat decizia ca acesta să fie inclus în lotul primei echipe din ianuarie. La scorul de 3-0 în favoarea celor de la Sassuolo, fotbalistul de 19 ani a debutat pe prima scenă a fotbalului italian.
Cu 15 goluri și trei pase decisive în 23 de apariții la cea de-a doua echipă a celot de la Verona, jucătorul a captat şi atenţia lui Mircea Lucescu. Potrivit Fanatik.ro, atacantul de 19 ani se va afla în lotul României pentru barajul cu Turcia.
Ioan Vermeșan a marcat goluri spectaculoase cu adversari precum AC Milan, Fiorentina sau Atalanta la Verona Primavera.
El s-a aflat şi în vizorul FCSB în trecut. Cu o cotă de piață de 600.000 de euro, Ioan Vermeșan are și 4 selecții la naționala sub 21 de ani a României.
- Gică Hagi, anunț surprinzător. “Regele” nu merge la Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială
- “Asta îi lipseşte şi lui Mircea Lucescu” Ce şanse le dă Gică Popescu tricolorilor la barajul cu Turcia!
- Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe”
- Miodrag Belodedici, ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: „Are presiunea lui”
- Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul dat de Răzvan Burleanu cu 3 săptămâni înainte de baraj