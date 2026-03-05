Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina - Antena Sport

Închide meniul
Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 16:59

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Ioan Vermeșan a reușit să adune cifre impresionante la Verona Primavera, iar staff-ul tehnic a luat decizia ca acesta să fie inclus în lotul primei echipe din ianuarie. La scorul de 3-0 în favoarea celor de la Sassuolo, fotbalistul de 19 ani a debutat pe prima scenă a fotbalului italian.

Cu 15 goluri și trei pase decisive în 23 de apariții la cea de-a doua echipă a celot de la Verona, jucătorul a captat şi atenţia lui Mircea Lucescu. Potrivit Fanatik.ro, atacantul de 19 ani se va afla în lotul României pentru barajul cu Turcia.

Ioan Vermeșan a marcat goluri spectaculoase cu adversari precum AC Milan, Fiorentina sau Atalanta la Verona Primavera.

El s-a aflat şi în vizorul FCSB în trecut. Cu o cotă de piață de 600.000 de euro, Ioan Vermeșan are și 4 selecții la naționala sub 21 de ani a României.

 

