Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război

Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război

Antena Sport Publicat: 5 martie 2026, 12:33

Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
galerie foto Galerie (10)

Diana Şucu - Instagram@dianasucu

Diana Şucu, soţia patronului de la Rapid, Dan Şucu, a comentat pe seama românilor care au revenit în ţară din zona de război din Orientul Mijlociu şi care au avut o nemulţumire de faptul că nu au primit ajutor e la stat.

Mulţi dintre români s-au plâns pe aeroport şi pe reţelele de socializare că statul român nu le-a plătit biletele de avion. Diana Şucu susţine că aceştia au avut toate semnalele necesare că va urma o perioadă dură în acea zonă, înainte de a alege să meargă acolo în vacanţe.

Diana Şucu, mesaj pentru românii reveniţi din Orientul Mijlociu

”Au plecat în vacanță ignorând toate avertismentele și știrile despre pericol. Iar acum trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?

Banii publici nu sunt pentru distracția și greșelile unor oameni care au ales să ignore realitatea. Responsabilitatea trebuie să existe”, e mesajul postat de Diana Şucu, la InstaStory.

Cosmin Olăroiu, gest minunat pentru românii rămaşi în Dubai

Cosmin Olăroiu a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. Antrenorul naţionalei Emiratelor Arabe Unite a făcut un gest uriaş pentru un grup de elevi şi profesori români, blocaţi în Dubai.

10 elevi şi 4 profesori din Suceava, de la Colegiul Naţional “Petru Rareş”, nu s-au mai putut întoarce în România şi au rămas la 5.000 de kilometri distanţă de casă după ce războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit în timp ce ei se aflau în excursie.

“În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România”, a fost comunicatul emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitateAfacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Diana Şucu şi Dan Şucu
Diana Şucu a vorbit despre divorţul lui Dan Şucu
Diana Şucu, postare emoţionantă după ce a aniversat 17 ani de la cununia religioasă cu Dan Şucu!
Marius Şumudică, uluit de locuinţa milionarului Dan Şucu
+(10)
 Mai multe fotografii
Citește și:
