Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război - Antena Sport

Diana Şucu, soţia patronului de la Rapid, Dan Şucu, a comentat pe seama românilor care au revenit în ţară din zona de război din Orientul Mijlociu şi care au avut o nemulţumire de faptul că nu au primit ajutor e la stat.

Mulţi dintre români s-au plâns pe aeroport şi pe reţelele de socializare că statul român nu le-a plătit biletele de avion. Diana Şucu susţine că aceştia au avut toate semnalele necesare că va urma o perioadă dură în acea zonă, înainte de a alege să meargă acolo în vacanţe.

Diana Şucu, mesaj pentru românii reveniţi din Orientul Mijlociu

”Au plecat în vacanță ignorând toate avertismentele și știrile despre pericol. Iar acum trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?

Banii publici nu sunt pentru distracția și greșelile unor oameni care au ales să ignore realitatea. Responsabilitatea trebuie să existe”, e mesajul postat de Diana Şucu, la InstaStory.

Cosmin Olăroiu, gest minunat pentru românii rămaşi în Dubai

Cosmin Olăroiu a demonstrat încă o dată că este un mare campion şi în afara terenului. Antrenorul naţionalei Emiratelor Arabe Unite a făcut un gest uriaş pentru un grup de elevi şi profesori români, blocaţi în Dubai.